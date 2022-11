Thibaut Courtois | Fuente: EFE | Fotógrafo: Tolga Bozoglu

Este miércoles, Bélgica venció por 1-0 a Canadá por el Grupo F del Mundial Qatar 2022 y, por su parte, Thibaut Courtois, arquero del conjunto belga, fue autocrítico con su equipo pese a haber sumado de a tres en el encuentro.

"Han tirado mucho pero a portería solo tres. No ha sido nuestro mejor partido. Viendo cómo ha jugado España y la línea que mide cómo hay que jugar para llegar lejos, tenemos que mejorar mucho. Es importante mantener la portería a cero en el primer partido", indicó el arquero de Real Madrid a la prensa.

Asimismo, Courtois elogió el buen trabajo del rival a lo largo del partido: "Ellos han presionado muy bien. No lo esperábamos. No tuvimos la calma y tranquilidad para buscar al hombre libre. Había mucho espacio pero no logramos hacer el último pase bueno".

En tanto a la goleada de España por 7-0 ante Costa Rica, Courtois agregó: "No he visto todo el partido de España. Vimos un poco en el vestuario. Creo que Luis Enrique ha hecho un equipo muy competitivo. Ha puesto muy alto el listón para el resto de equipos".

Como se recuerda, Courtois evitó que Canadá abriera el marcador luego de que, cuando todavían empataban por 0-0, se cobarara un penal en favor del cuadro norteamericano. Alphonso Davies ejecutó desde los doce pasos y el arquero belga pudo atajar.

Próximo partido de Bélgica:

El siguiente encuentro del cuadro belga será ante Marruecos este domingo 27 de noviembre a partir de las 8:00 am (hora peruana) en el estadio Al Thumama por el Grupo F del Mundial Qatar 2022.