César Vallejo vs. FC Cajamarca: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por semifinales de Liga2?

César Vallejo vs. FC Cajamarca: ¿dónde ver EN VIVO por semifinal ida de Liga2?
César Vallejo vs. FC Cajamarca: ¿dónde ver EN VIVO por semifinal ida de Liga2?
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Por la ida de las semifinales de la Liga2, César Vallejo mide fuerzas con el FC Cajamarca en el Estadio César Acuña Peralta, en Trujillo.

César Vallejo vs. FC Cajamarca EN VIVO: se enfrentan este domingo 12 de octubre en el Estadio César Acuña Peralta, en Trujillo, desde la 1:15 p.m. (hora peruana) por la semifinal ida de la Liga2. La transmisión del compromiso podrá seguirse por ATV y YouTube FPF. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Partidos de hoy, domingo 12 de octubre del 2025: revisa la programación de la fecha

CD Moquegua vs. Unión Comercio: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por semifinales de Liga2?

César Vallejo vs FC Cajamarca: ¿cómo llegan a las semifinales de la Liga 2 2025?

César Vallejo, dirigido por 'Chemo' Del Solar, avanzó a la semifinal tras imponerse por penales (4-2) a Comerciantes FC en cuartos. Por su lado, el FC Cajamarca llegó directo a 'semis' tras ganar el grupo A del Grupo Ascenso y en su último encuentro venció 1-3 a Mannucci.

¿Cuándo y dónde juegan César Vallejo vs FC Cajamarca EN VIVO por las semifinales de la Liga 2 2025?

El partido de César Vallejo ante el elenco de FC Cajamarca está programado para el domingo 12 de octubre en el Estadio César Acuña Peralta, en Trujillo. El recinto tiene capacidad para recibir a 2 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan César Vallejo vs FC Cajamarca EN VIVO por las semifinales de la Liga 2 2025?

  • En Perú, el partido entre César Vallejo vs. FC Cajamarca comienza a la 1:15 p.m.
  • En Colombia, el partido entre César Vallejo vs. FC Cajamarca comienza a la 1:15 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre César Vallejo vs. FC Cajamarca comienza a la 1:15 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre César Vallejo vs. FC Cajamarca comienza a las 2:15 p.m.
  • En Venezuela, el partido entre César Vallejo vs. FC Cajamarca comienza a las 2:15 p.m.
  • En Chile, el partido entre César Vallejo vs. FC Cajamarca comienza a las 3:15 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre César Vallejo vs. FC Cajamarca comienza a las 3:15 p.m.
  • En Argentina, el partido entre César Vallejo vs. FC Cajamarca comienza a las 3:15 p.m.
  • En Uruguay, el partido entre César Vallejo vs. FC Cajamarca comienza a las 3:15 p.m.
  • En Brasil, el partido entre César Vallejo vs. FC Cajamarca comienza a las 3:15 p.m.
  • En México (CDMX), el partido entre César Vallejo vs. FC Cajamarca comienza a las 12:15 p.m.
  • En España, el partido entre César Vallejo vs. FC Cajamarca comienza a las 8:15 p.m.

¿Dónde ver el César Vallejo vs FC Cajamarca EN VIVO por TV y streaming?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por señal abierta mediante ATV. Vía streaming el encuentro va por el canal de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Todos los detalles y el minuto a minuto lo tendrás en RPP.pe.

César Vallejo vs FC Cajamarca: alineaciones posibles

César Vallejo: Máximo Rabines; Eduardo Caballero, Da Rosa, Quispe, Rojas, Juan Morales ©, Ángel Romero, Cavero, Miguel Cornejo, Grandez y Adrián Ascues. DT: José Del Solar.

FC Cajamarca: Medina; Vegan Brian Bernaola, Timana, Mesías; Sánchez, Cuadros, Juan Goyoneche; Meza, Abel Casquete y Ocas. DT: Juan Malpica.

