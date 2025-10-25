CD Moquegua vs. FC Cajamarca: ¿a qué hora juegan y donde ver EN VIVO la final ida de la Liga2 2025?

CD Moquegua vs. FC Cajamarca EN VIVO: se enfrentan este domingo 12 de octubre en el Estadio 25 de Noviembre, en Moquegua, desde la 1:00 p.m. (hora peruana) por la semifinal ida de la Liga2. La transmisión del compromiso podrá seguirse por ATV y YouTube FPF. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Primer capítulo. En juego está no solo el título de la Segunda División, ya que -probablemente más anhelado- se decide el ascenso directo a la Liga1 de la próxima temporada y la final ida se llevará a cabo en Moquegua.

El CD Moquegua dejó en el camino en una reñida semifinal a Unión Comercio y con su localía de lado buscará tomar ventaja frente a un FC Cajamarca que cuenta con una sólida defensa, la que demostró sus credenciales sin ceder tantos en las 'semis' ante Vallejo.

CD Moquegua vs FC Cajamarca: ¿cómo llegan a finales de la Liga 2 2025?

El CD Moquegua se clasificó a la definición por el título del ascenso tras imponerse a Unión Comercio con un global de 3-2. Por su parte, FC Cajamarca logró un acumulado de 3-0 ante César Vallejo en las semifinales.

¿Cuándo y dónde juegan CD Moquegua vs FC Cajamarca EN VIVO por la final ida de la Liga 2 2025?

El partido de CD Moquegua ante el elenco de FC Cajamarca está programado para el domingo 26 de octubre en el Estadio 25 de Noviembre, en Moquegua. El recinto tiene capacidad para recibir a 21 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan CD Moquegua vs FC Cajamarca EN VIVO por la final ida de la Liga 2 2025?

En Perú , el partido entre CD Moquegua vs. FC Cajamarca comienza a la 1:00 p.m.

, el partido entre CD Moquegua vs. FC Cajamarca comienza a la 1:00 p.m. En Colombia, el partido entre CD Moquegua vs. FC Cajamarca comienza a la 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre CD Moquegua vs. FC Cajamarca comienza a la 1:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre CD Moquegua vs. FC Cajamarca comienza a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre CD Moquegua vs. FC Cajamarca comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido entre CD Moquegua vs. FC Cajamarca comienza a las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre CD Moquegua vs. FC Cajamarca comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido entre CD Moquegua vs. FC Cajamarca comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre CD Moquegua vs. FC Cajamarca comienza a las 3:00 p.m.

En Brasil, el partido entre CD Moquegua vs. FC Cajamarca comienza a las 3:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre CD Moquegua vs. FC Cajamarca comienza a las 12:00 p.m.

En España, el partido entre CD Moquegua vs. FC Cajamarca comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver el CD Moquegua vs FC Cajamarca EN VIVO por TV y streaming?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por señal abierta mediante ATV. Vía streaming el encuentro va por el canal de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Todos los detalles y el minuto a minuto lo tendrás en RPP.pe.

CD Moquegua vs FC Cajamarca: alineaciones posibles

CD Moquegua: Renzo Figueroa; Eros Montenegro, Jimmy Jiménez, José Granda ©, Diego Sánchez, Nicolás Chávez, Cristofer Aguirre, Luciano Centurión, Lucas Rodríguez y Jefferson Collazos. DT: Jaime Serna.

FC Cajamarca: Medina; Vegan Brian Bernaola, Timana, Mesías; Sánchez, Cuadros, Juan Goyoneche; Meza, Abel Casquete y Ocas. DT: Juan Malpica.