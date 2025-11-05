Confirmado: así luce la nueva camiseta de la Selección Peruana para sus próximos amistosos

Es oficial. La Selección Peruana tendrá una nueva camiseta para fines de este año, luego que se anunciara la indumentaria oficial de la bicolor para sus próximos amistosos.

La firma Adidas, que viste a Perú, por medio de sus redes sociales dio cuenta de la nueva versión de la camiseta en la blanquirroja. Esta será usada de cara a los cotejos internacionales frente a sus pares de Chile y Rusia.

"Todo el legado de nuestra bicolor en una camiseta", fue lo que colocó la Selección Peruana en sus redes sociales. Además, estará a la venta para el público en general a partir del jueves 6 de noviembre.

"Por primera vez, la camiseta estará disponible en dos versiones: jugador e hincha, cada una con características adaptadas a distintos niveles de rendimiento y comodidad. Además, la colección se amplía con modelos para bebés y niños pequeños", es lo que se destaca.

Los detalles de la nueva camiseta de Perú

Además, se resalta lo que será la franja, la cual tiene un innovador diseño en relación a años pasados.

"La icónica franja roja presenta un cambio histórico: por primera vez deja de ser completamente recta para adoptar una ligera inclinación dinámica, símbolo de movimiento, evolución y modernidad", indican desde el lado de la Selección Peruana.

Asimismo, se añade que "el tradicional rojo también evoluciona hacia un tono más intenso y oscuro, que mantiene la fuerza del emblema nacional y transmite la pasión característica del fútbol peruano".

Hay que tener en cuenta que la nueva indumentaria será utilizada para los partidos contra Rusia y Chile. Frente al elenco europeo será el 12 de este mes a las 12:00 p.m. hora peruana, mientras que frente a 'La Roja' va a las 11:00 a.m. del 18 de noviembre.

Además, para diciembre, se confirmó un duelo contra el seleccionado boliviano. Este será en la ciudad de Chincha el día 21 de dicho mes.