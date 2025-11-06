Rostros nuevos y un retorno: Perú anunció la lista de convocados para amistosos ante Rusia y Chile

Con rostros nuevos. La Selección Peruana dio a conocer la lista de convocados para los duelos amistosos que sostendrá ante Chile y Rusia en el mes de noviembre en territorio euroasiático.

A través de sus redes sociales, la Bicolor publicó la lista de 26 convocados para los duelos del 12 y 18 de noviembre, respectivamente, donde resalta el llamado de Fabio Gruber, jugador del Nuremberg que vive su primer llamado a la Selección Peruana.

También destaca el regreso de Yordy Reyna, quien viene teniendo buenas actuaciones en el Rodina de Rusia. Busca replicar ello con la camiseta de Perú en el corto plazo.

Arqueros: Pedro Gallese (libre), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Banfield) y César Bautista (Sporting Cristal - Sparring).

Defensas: Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Rafael Guzmán (Universitario - Sparring), Matías Lazo (FBC Melgar), Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Fabio Gruber (FC Nurnberg), Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt - Sparring).

Volantes: Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario),

Jesús Castillo (Universitario), Carlos Cabello (ADT), Erick Noriega (Gremio), Piero Quispe (Sydney FC), Francesco Andrealli (Como - Sparring) y Piero Cari (Alianza Lima).

Delanteros: Alex Valera (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Jhonny Vidales (FBC Melgar), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Joao Grimaldo (Riga FC), Jair Moretti (Sporting Cristal - Sparring), Bryan Reyna (CA Belgrano), Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC) y Yordy Reyna (Rodina Moscú).

¿Cuándo serán los partidos amistosos de Perú ante Rusia y Chile?

Los partidos ante Rusia y Chile se disputarán el 12 y 18 de noviembre, respectivamente. El encuentro ante el cuadro euroasiático se jugará en el Estadio Gazprom Arena, San Petesburgo, mientras que el partido ante el seleccionado sudamericano se disputará en el Estadio Fisht de Sochi.