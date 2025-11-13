Jean Ferrari descartó continuidad de Manuel Barreto como técnico de Perú: "Hay una planificación"

La Selección Peruana rescató un empate ante Rusia en su primer amistoso de noviembre. Tras la igualdad, algunos deslizaron la posibilidad de que Manuel Barreto siga al mando de la Bicolor para los próximos meses.

En ese sentido, Jean Ferrari fue enfático al indicar que el exfutbolista no seguirá al mando de Perú. A través de sus redes sociales, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, indicó que existe un plan y que se está yendo paso a paso.

"Esto es un proceso y hay planificación, calma que vamos paso a paso", respondió Jean Ferrari en su cuenta de X.

Como se recuerda, el dirigente indicó —hace poco menos de una semana— que estaba siendo una tarea complicada elegir al nuevo técnico de Perú, por lo que pedía paciencia.

“Es una tarea bien difícil. Estamos en esa ruta, estoy manejando muchos tiempos. Entiendo perfectamente el tema de los tiempos, de las posibilidades, de las oportunidades, las conversaciones también las he tenido en un momento”, dijo Ferrari en su momento.

Jean Ferrari destacó rendimiento de Perú en sus últimos amistosos

Por otro lado, el exadministrador de Universitario de Deportes destacó que la Selección Peruana, en sus últimos partidos, logró anotar fuera de casa, algo que no ocurrió durante todo el proceso eliminatorio pasado.

"Se han conseguido dos goles en condición de visita en dos partidos, algo que no se hizo en toda la eliminatoria que pasó, además del proceso que estamos respetando (reducción de promedio de edad y ampliar universo de jugadores)", destacó.

