Ricardo Gareca cuestiona gestión de FPF con selección peruana: "Se pasó a un proceso de 4 técnicos en 4 años"

Ricardo Gareca se encuentra en su segunda casa. Es decir, Lima, tal como lo considera el propio entrenador argentino que pasó a la historia al llevar a la Selección Peruana nuevamente a un Mundial después de 36 años. Es más, estuvo cerca de otra clasificación, pero Australia lo impidió en el repechaje.

El también exentrenador de Chile volvió a tierras peruanas para festejar los ocho años de la clasificación al Mundial Rusia 2018. Sin embargo, hizo una pausa para hablar en exclusiva con RPP sobre varios temas, entre ellos Agustín Lozano.

Gareca aseguró que en ningún momento con el presidente de la FPF sobre el tema económico de cara a una posible renovación, que finalmente nunca se concretó.

Además, dijo que Lozano debe enfocarse en la mejora del fútbol peruano. “No te olvides que se pasó de una selección que tenía 7 años y medio de proceso a un proceso de conducción en el que hay cuatro técnicos en la selección en apenas 4 años”, apuntó.

Tras la salida de Gareca, la FPF apostó por Juan Reynoso que se desligó de la bicolor por malos resultados. El mismo caso fue con Jorge Fossati, que fue reemplazado por Óscar Ibáñez. En total, Perú tuvo tres entrenadores en las últimas Eliminatorias Sudamericanas.

Ricardo Gareca habló con RPP. | Fuente: RPP

Etapa de Juan Reynoso como DT de Perú:

14 partidos oficiales

4 victorias

3 empates

7 derrotas

Etapa de Jorge Fossati como DT de Perú:

9 partidos oficiales

5 derrotas

3 empates

1 victoria (ante Uruguay en Lima por Eliminatorias)

Etapa de Óscar Ibáñez como DT de Perú:

6 partidos en Eliminatorias

1 triunfo

2 empates

3 derrotas

Etapa de Manuel Barreto como DT de Perú:

2 partidos:

Chile 2-1 Perú

Rusia 1-1 Perú