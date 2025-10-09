Jean Ferrari sobre el futuro del fútbol peruano: "He empezado a elaborar un plan que va al 2045"

El director general de fútbol de la FPF reveló uno de sus principales objetivos a su llegada a la Videna.

Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), señaló que no recibió ningún informe a su llegada a su nuevo cargo en las oficinas en la Videna.

“Yo tengo recién dos meses en la Federación Peruana de Fútbol y cuando llegué no recibí un cargo, no recibí nada, absolutamente nada. Entonces, yo he tenido que de alguna manera ir rebuscando qué es lo que había, al menos antes, porque en el momento no recibí nada de informes o reportes”, dijo Jean Ferrari, que asumió el cargo que dejó vacante Juan Carlos Oblitas.

“Entonces, comencé a indagar un poco acerca de cómo se venía o se vino trabajando en años antes de pandemia, incluso, porque no tenía nada”, agregó el exadministrador de Universitario de Deportes a Movistar Deportes.

Ferrari, además, indicó que propuso una nueva línea de trabajo para centrarse en el crecimiento del fútbol peruano. “Había un plan, que era este famoso Plan Centenario, que iba en el 2016 hasta el 2030 y lo cortan en el 2020, porque entiendo que no había resultados, ¿no? Después de cuatro años no hubo resultados”, manifestó.

Asimismio, criticó que antes de su llegada en la FPF no existía una hoja de ruta. En ese sentido, hizo hincapié que está trabajando en definir un plan de trabajo que va haste el 2045.

“No se ha estado trabajando bajo una línea, no se ha estado trabajando bajo una ruta, ¿no? Entonces, yo hablaba de alguna manera con el encargado de desarrollo y, claro, simplemente era realización de competiciones. Entonces, no tenías un horizonte, no tenías una hoja de ruta para poder encaminar y decir: ‘Okey, corrijamos esto, modifiquemos esto, potenciemos esto’. Yo he empezado a elaborar un plan que va al 2045”, culminó.