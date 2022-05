Paolo Guerrero hizo fútbol con la Selección Peruana ante la reserva de Alianza Lima | Fuente: Selección Peruana

Las esperanzas del ‘9’ por estar en el repechaje no desaparecen. A pesar que Paolo Guerrero no fue convocado a la Selección Peruana para afrontar el partido por la clasificación al Mundial Qatar 2022, el delantero no está descartado y va sumando argumentos para que sea evaluado por Ricardo Gareca.

La Selección Peruana realizó este miércoles su tercer día de entrenamientos en Videna, contando con los convocados de la Liga 1 más Pedro Aquino, Raziel García y Luis Abram. A ellos se sumó Paolo Guerrero en condición de invitado. La sesión fue especial, dado que se llevó a cabo un partido de práctica ante la reserva de Alianza Lima.

El delantero de 38 años fue observado por Ricardo Gareca, quien también siguió su desempeño el pasado sábado en un encuentro de ‘sparrings’ de la ‘bicolor’ ante la reserva de San Martín. Aquella vez convirtió. En esta oportunidad jugó el primer tiempo y por la vía del penal marcó un gol en la victoria 3-1 sobre los blanquiazules.

Aunque Paolo Guerrero no fue convocado a la Selección Peruana para afrontar el repechaje de Qatar 2022, no tendría dificultades de sumarse a la delegación de manera oficial, pues no tiene club y ello evitar realizar la gestión de solicitud por el futbolista.





¿Paolo Guerrero llegará al repechaje de Qatar 2022?

Paolo Guerrero durante los entrenamientos de la Selección Peruana en la Videna | Fuente: Selección Peruana

Los delanteros convocados por Ricardo Gareca para el repechaje del Mundial Qatar 2022 son Gianluca Lapadula, Alex Valera y Santiago Ormeño. Sin embargo, el ‘Tigre’ no cerró las puertas para que Paolo Guerrero se incorpore si lo considera necesario.

"Entrena en la Videna y si llegáramos a tener un ‘OK’ del departamento médico, veremos si hay la chance de llevarlo o no. En inicio no está. Tendría que hacer fútbol primero”, dijo, pero remarcando la importancia de contar con un club de forma oficial.

“En la medida que él y nosotros veamos que está bien, con fútbol y tenga un equipo, haremos un monitoreo de todo. Estamos pendiente de él. Lo que no queremos es alterar su recuperación. Nos jugamos todo, queremos contar con los mejores en todo aspecto", expresó Gareca.

Paolo Guerrero se pone a punto con la Selección Peruana con el tiempo en contra pensando en el repechaje. La ‘bicolor’ viajará a Barcelona este sábado y el 5 de junio sostendrá un amistoso con Nueva Zelanda. El 13 de junio jugará por su clasificación al Mundial Qatar 2022.





