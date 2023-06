Alexander Callens defiende a Juan Reynoso: "En dos semanas, no puede hacer milagros"

Alexander Callens valoró las actuacions de la Selección Peruana ante Corea del Sur y Japón que sirvieron de preparación para afrontar el arranqye de las Eliminatorias al Mundial 2026. Eso sí, aún no cierra la herida por la contundente derrota por 4-1 ante el combinado japonés.

"No me acuerdo que me hayan metido cuatro goles. La verdad, así haya jugado 45 minutos o lo que sea, si perdemos, perdemos todos. El 'profe' en dos semanas no puede hacer milagros", añadió el zaguero central de la bicolor, en claro apoyo al seleccionador Juan Reynoso.

Asimismo, destacó que casi todos los jugadores hayan podido jugar en ambos amistosos. "Creo que el 'profe' ha probado a todos, que era lo que todo el mundo quería y ahora se vienen los partidos decisivos, ya no hay pruebas. Él va a poner a los que tiene que poner y se acabará ese dilema", mencionó.

Callens, además, indicó que la bicolor llegará en buen momento al comienzo de las Eliminatorias. "En septiembre empieza todo. No hay excusas. El equipo está muy comprometido, se va a preparar muy bien y estarán todos los que tienen que estar", concluyó.

El jugador del Girona de España jugó de titular en el triunfo ante Corea del Sur y ante Japón ingresó ante la lesión de Anderson Santamaría.

Siguiente partido de la Selección Peruana

La Selección Peruana se medirá ante su par de Paraguay en el arranque de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El duelo se llevará a cabo en Asunción.

La fecha aún no ha sido oficilizada por Conmebol, pero se conoce que se desarrollará entre el 4 y el 12 de setiembre de este año. El horario tampoco ha sido definido.

Perú perdió ante Japón en amistoso internacional. | Fuente: Selección Peruana

Fixture de Perú en Eliminatorias

Fecha 1 (setiembre 2023): Paraguay vs. Perú

Fecha 2 (setiembre 2023): Perú vs. Brasil

vs. Brasil Fecha 3 (octubre 2023): Chile vs. Perú

Fecha 4 (octubre 2023): Perú vs. Argentina

vs. Argentina Fecha 5 (noviembre 2023): Bolivia vs. Perú

Fecha 6 (noviembre 2023): Perú vs. Venezuela

vs. Venezuela Fecha 7 (setiembre 2024): Perú vs. Colombia

vs. Colombia Fecha 8 (setiembre 2024): Ecuador vs. Perú

Fecha 9 (octubre 2024): Perú vs. Uruguay

vs. Uruguay Fecha 10 (octubre 2024): Brasil vs. Perú

Fecha 11 (noviembre 2024): Perú vs. Chile

vs. Chile Fecha 12 (noviembre 2024): Argentina vs. Perú

Fecha 13 (marzo 2025): Perú vs. Bolivia

vs. Bolivia Fecha 14 (marzo 2025): Venezuela vs. Perú

Fecha 15 (junio 2025): Colombia vs. Perú

Fecha 16 (junio 2025): Perú vs. Ecuador

vs. Ecuador Fecha 17 (setiembre 2025): Uruguay vs. Perú

Fecha 18 (setiembre 2025): Perú vs. Paraguay

Así fue el once de Perú ante Japón. Guerrero y Lapadula de titulares. | Fuente: Selección Peruana

