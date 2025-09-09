Números para el olvido: Perú registró la peor Eliminatoria de toda su historia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por primera vez en la historia, Perú perdió contra Paraguay en Lima en un partido por las Eliminatorias Sudamericanas. Matías Galarza silenció el Estadio Nacional de Lima con un tremendo remate que no pudo ser neutralizado por Pedro Gallese, que puso cara de pocos amigos. Y es que su portería quedó vulnerada tras uno de los pocos ataques del visitante.

De esta manera, el seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro cerró con broche de oro las Eliminatorias, en cambio Perú es el otro lado de la moneda. No pudo despedirse de su hincha con una victoria y dejó en evidencia que en este contexto, su nivel de juego está lejos de una selección que apunta a clasificar a un Mundial.

Luego de 18 partidos disputados, la bicolor solo sumó 12 puntos a lo largo de las Eliminatorias en la que tuvo tres entrenadores que, claramente, no lograron afianzar una idea de juego. Juan Reynoso arrancó el proceso eliminatorio, luego fue reemplazado por Jorge Fossati, que también se fue de la Videna por malos resultados.

Mientras que en marzo pasado, Óscar Ibáñez debutó con un triunfo ante Bolivia, pero el final no fue auspicioso. La Selección Peruana acabó con solo 12 puntos, el peor puntaje desde que se juega el formato actual de las Eliminatorias. Incluso superando el proceso de José 'Chemo' del Solar.

Perú tuvo números para el olvido: 6 empates, 10 derrotas y solo 2 triunfos.

Perú en Eliminatorias desde que se juega el formato actual:

Eliminatoria Puntaje Francia 1998 25 puntos Corea-Japón 2022 16 puntos Alemania 2006 18 puntos Sudáfrica 2010 13 puntos Brasil 2014 15 puntos Rusia 2018 26 puntos Qatar 2022 24 puntos EE.UU., México y Canadá 2026 12 puntos

Matías Galarza anotó el 1-0 de Perú. | Fuente: X

Perú en la tabla de Eliminatorias: