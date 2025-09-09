Números para el olvido: Perú registró la peor Eliminatoria de toda su historia

La Selección Peruana perdió por primera vez con Paraguay en Lima por las Eliminatorias Sudamericanas.
Por primera vez en la historia, Perú perdió contra Paraguay en Lima en un partido por las Eliminatorias Sudamericanas. Matías Galarza silenció el Estadio Nacional de Lima con un tremendo remate que no pudo ser neutralizado por Pedro Gallese, que puso cara de pocos amigos. Y es que su portería quedó vulnerada tras uno de los pocos ataques del visitante.
De esta manera, el seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro cerró con broche de oro las Eliminatorias, en cambio Perú es el otro lado de la moneda. No pudo despedirse de su hincha con una victoria y dejó en evidencia que en este contexto, su nivel de juego está lejos de una selección que apunta a clasificar a un Mundial.
Luego de 18 partidos disputados, la bicolor solo sumó 12 puntos a lo largo de las Eliminatorias en la que tuvo tres entrenadores que, claramente, no lograron afianzar una idea de juego. Juan Reynoso arrancó el proceso eliminatorio, luego fue reemplazado por Jorge Fossati, que también se fue de la Videna por malos resultados.
Mientras que en marzo pasado, Óscar Ibáñez debutó con un triunfo ante Bolivia, pero el final no fue auspicioso. La Selección Peruana acabó con solo 12 puntos, el peor puntaje desde que se juega el formato actual de las Eliminatorias. Incluso superando el proceso de José 'Chemo' del Solar.
Perú tuvo números para el olvido: 6 empates, 10 derrotas y solo 2 triunfos.
Perú en Eliminatorias desde que se juega el formato actual:
Eliminatoria
Puntaje
|Francia 1998
|25 puntos
|Corea-Japón 2022
|16 puntos
|Alemania 2006
|18 puntos
|Sudáfrica 2010
|13 puntos
|Brasil 2014
|15 puntos
|Rusia 2018
|26 puntos
|Qatar 2022
|24 puntos
|EE.UU., México y Canadá 2026
|12 puntos