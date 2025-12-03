Jean Ferrari tras goleada sufrida por la Selección Femenina: "En los procesos siempre habrán obstáculos"

Perú está golpeado en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025-26. Y es que el último martes fue goleado 6-0 a manos de Venezuela de visitante en el marco de la cuarta fecha.

En relación al desempeño de la Selección Peruana Femenina es que se manifestó Jean Ferrari. El director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) usó su cuenta de X para comentar lo que fue la caída en tierras llaneras del 'equipo de todos'.

"Fue superior Venezuela en el femenino, esto continúa y en los procesos siempre habrán obstáculos, estamos para afrontarlos y superarlos", sostuvo el directivo de Perú en un primer momento.

Fue superior Venezuela en el femenino, esto continúa y en los procesos siempre habrán obstáculos, estamos para afrontarlos y superarlos, esto no termina hoy, ya a pensar en Uruguay que nos visitará en Cusco, seguimos.

Lo que fue el Perú ante Venezuela

Luego, el también exadministrador provisional de Universitario de Deportes mostró su respaldo a las dirigidas por el director técnico Antonio Spinelli.

Deyna Castellanos 13’), Gabriela García (36’) y Bárbara Martínez (42’) pusieron en ventaja a la ‘Vinotinto’ en el primer tiempo. La superioridad de Venezuela continuó y Enyerliannys Higuera apareció con un doblete (48’ y 52’), cerrando la goleada Genesis Florez a los 86’.

De esta manera, la Selección Peruana se queda en el séptimo puesto con 3 unidades, quedando a cuatro puntos de la zona para acceder al repechaje. Venezuela, en tanto, lidera con 8 puntos.

En la próxima fecha, en abril del 2026, Perú recibirá a Uruguay en Cusco y luego volverá a ser local recibiendo a Paraguay.