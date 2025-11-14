Ricardo Gareca respondió a Agustín Lozano sobre su salida: "Tengo en mi teléfono la última conversación que tuve con él"

Ricardo Gareca se encuentra en Lima y rompió su silencio tras las declaraciones de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que aseguró que el técnico argentino no dijo toda la verdad sobre su fin de ciclo en la Selección Peruana.

El 'Tigre' Gareca sostuvo también que contaba con toda la cronología en el tema de las negociaciones con Lozano, con quien asegura que no habló el tema económico, ya que esa parte no le corresponde.

"Yo no tengo nada que decirte. ¿Qué puedo aportar de lo que ya ustedes me conocen? Eso hay que preguntarle y que diga la verdad. Yo tengo en mi teléfono la última conversación que tuve con él, es algo muy privado. Tengo toda la cronología que tiene que ver con eso. Pero eso ya es pasado. Es algo que se habló en su momento. Ahora se tendrá que enfocar él en todo lo que tenga que ver con su cambio", señaló para el programa 'Fútbol como cancha', de RPP Noticias.

"No te olvides que se pasó de una selección de 7 años y medio de proceso a un proceso de conducción donde hay 4 técnicos en Perú. Yo no tengo nada que hablar. ¿Qué puedo hablar yo? Yo no puedo hablar de nada. Yo no hablo de dinero, de contratos. Todo lo que tuve que hablar con Lozano fue en lo deportivo", agregó.

Para finalizar, Gareca recordó que tampoco habló del tema económico con el extitular de la FPF Edwin Oviedo.

"Las reuniones que tuve con él tiene que ver en lo deportivo. Después, cuando llegó el momento de hablar contractualmente, él viajó a Buenos Aires por un pedido mío. Él delegó a una comitiva en la que estaba él. Fue mi abogado y mi hijo mayor. Yo en eso me desligo de la parte económica. Ni con Oviedo ni con ningún directivo hablé del aspecto económico porque es desgastante. Ya es desgastante hablar de la perspectiva deportiva, imagínate hablar de lo económico. Vi que no se daban las condiciones para poder trabajar y por todo lo que se manifestó en la prensa, directamente di por terminada la relación. No había nada que hablar", culminó.

Ricardo Gareca en entrevista con RPP. | Fuente: RPP