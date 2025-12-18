Se viene el Perú vs. Bolivia en Chincha: "Que le sirva a los muchachos para representar al país", dijo el DT Ameli

Este domingo 21 de diciembre, en la ciudad de Chincha, Perú tendrá su último amistoso internacional del 2025 y el mismo será contra el combinado de Bolivia, el cual jugará el repechaje al Mundial 2026.

Para este duelo, en donde la Selección Peruana estará conformada por jugadores de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap), como entrenador estará Gerardo Ameli, exAlianza Atlético. Justamente, el DT ofreció una conferencia de prensa en donde dio cuenta de lo que buscará en este nuevo reto en particular.

"Desde lo deportivo, hacer el mejor partido posible. Que le sirva a los muchachos de representar al país y a partir de allí desarrollar el mejor juego posible", sostuvo el temporal técnico de Perú.

Perú va con todo contra Bolivia

Asimismo, el experimentado DT en la Liga1 agradeció la predisposición de sus jugadores para jugar contra 'La Verde' en condición de local.

"Las sensaciones son las mejores. La predisposición de todo, sobre todo los más grandes para aportar su jerarquía. No solo para nosotros, sino para sus compañeros más nuevos. Algunos interrumpieron sus vacaciones para poder estar. Eso se ve en cada entrenamiento. Eso entusiasma", dijo.

Por último, Gerardo Ameli apuntó que el cuadro de Perú tomará el duelo frente al combinado boliviano con la seriedad del caso.

"Pensando en un partido en el que vamos a representar al país. Si bien es un amistoso, cada uno va a tratar de aprovecharlo. No hay muchas (chances) y la mayoría no la tienen habitualmente", agregó el técnico argentino.

Lista de convocados Perú Safap para amistoso contra Chile

Arqueros: Pedro Gallese (libre), Daniel Prieto (Alianza Atlético), Steven Rivadeneyra (Sport Boys) y Emile Franco (Sport Boys).

Defensas: Jhair Soto (ADT), Gustavo Dulanto (Universitario), Gianfranco Chávez (Alianza Lima), Rafael Guzmán (Universitario), Marco Huamán (Alianza Lima), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Mathías Llontop (Sport Boys) y Sebastián Aranda (Sport Boys).

Volantes: Alfonso Barco (Emelec), Jesús Castillo (Alianza Lima), Jorge Murrugarra (Universitario), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Bassco Soyer (Gil Vicente), Piero Magallanes (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Universitario) y Carlos Cabello (ADT).

Delanteros: Rodrigo Vilca (Atlético Grau), Cristian Neira (Alianza Lima), Matías Succar (Alianza Lima), Juan Martínez (Sport Huancayo) y Juan Pablo Goicochea (Platense)