Para jugar ante Perú: Bolivia convocó a cuatro jugadores más de cara al amistoso en Chincha

La bicolor otra vez en acción. El domingo 21 de diciembre, Perú recibirá en la ciudad de Chincha a Bolivia en lo que será su último amistoso internacional del año 2025.

Hace tres días, desde el combinado de Bolivia reportaron a sus convocados para el cotejo ante la Selección Peruana, la cual estará conformada por jugadores de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap). Ahora, este miércoles, en el entrenador Óscar Villegas llamaron a cuatro jugadores más.

"La Federación Boliviana de Fútbol informa que el Cuerpo Técnico de la Selección Nacional, encabezado por el profesor Óscar Villegas, ha decidido convocar para el amistoso internacional ante Perú a Jesús Maraude (Always Ready), Santiago Arce (San Antonio), Leonardo Justiniano (San Antonio) y Bruno Poveda (GV San José)", apuntaron en las redes sociales de Bolivia.

Además, agregaron que "los futbolistas concentrarán de manera inmediata en la ciudad de Santa Cruz para quedar a disposición del Cuerpo Técnico".

¿Cuáles son los otros convocados de Bolivia contra Perú?

Porteros: Carlos Lampe, Rodrigo Banegas y Gerónimo Govea.

Defensas: Diego Medina, Widen Saucedo, Lucas Macazaga, Marcelo Timorán, Richet Gómez, Marcelo Torrez y Leonardo Zabala.

Volantes: Óscar López, Ervin Vaca, Héctor Cuéllar, Moisés Villarroel, Darío Torrico, Carlos Sejas, Adalid Terrazas y Carlos Melgar.

Delanteros: John García, Fernando Nava, Moisés Paniagua, Gustavo Peredo y José Martines.

Lista de convocados Safap para amistoso contra Bolivia

Arqueros: Pedro Gallese (libre), Daniel Prieto (Alianza Atlético), Steven Rivadeneyra (Sport Boys) y Emile Franco (Sport Boys).

Defensas: Jhair Soto (ADT), Gustavo Dulanto (Universitario), Gianfranco Chávez (Alianza Lima), Rafael Guzmán (Universitario), Marco Huamán (Alianza Lima), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Mathías Llontop (Sport Boys) y Sebastián Aranda (Sport Boys).

Volantes: Alfonso Barco (Emelec), Jesús Castillo (Alianza Lima), Jorge Murrugarra (Universitario), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Bassco Soyer (Gil Vicente), Piero Magallanes (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Universitario) y Carlos Cabello (ADT).

Delanteros: Rodrigo Vilca (Atlético Grau), Cristian Neira (Alianza Lima), Matías Succar (Alianza Lima), Juan Martínez (Sport Huancayo) y Juan Pablo Goicochea (Platense).