A pocas horas del partido contra Perú: Chile anunció la desconvocatoria de dos de sus principales figuras

Equipo inédito. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) anunció la desconvocatoria de dos de sus principales figuras para el duelo ante Perú en Santiago.

A través de diversos comunicados, el máximo ente del fútbol chileno informó que Lucas Assadi y Alexander Aravena no estarán en el partido ante la Bicolor.

Sobre el primero, el cuerpo médico de la Selección de Chile informó que presentó un "cuadro viral" que "excede los plazos de la presente fecha FIFA. Por ello, el cuerpo técnico decidió convocar a Lautaro Millán de Independiente.

Y, sobre el segundo, se indicó que presentó "una molestia muscular de aductores", la cual no le permitirá estar presente en el partido ante Perú de este viernes.

A estos se le suma Iván Román, quien presentó una "fractura de escafoides" de la mano izquierda y que requiere de intervención quirúrgica.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Chile en vivo por amistoso de Fecha FIFA?



El partido entre Perú vs Chile está programado para el viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago. El recinto tiene una capacidad para 12 000 espectadores.

¿Qué canal transmite el Perú vs Chile en vivo por TV y streaming?



El partido entre Perú vs Chile será transmitido EN DIRECTO por América TV (4 y 704 HD), ATV (9 y 709 HD), Movistar Deportes (3 y 703 HD) y Chilevisión. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

