César Inga tras derrota de Perú ante Chile: "Estamos entrando nueva gente con hambre de gloria"

César Inga, volante de Universitario.
César Inga, volante de Universitario. | Fuente: Selección Peruana
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

César Inga anotó el único gol de la derrota de la Selección Peruana en el amistoso internacional.

Perú perdió 2-1 ante Chile en el amistoso internacional desarrollado en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago. César Inga abrió el marcador con un golazo tras un gran jugada individual ante Fabián Hormazábal.

Tras el pitazo final, Inga declaró a la prensa y valoró el esfuerzo de los jugadores dirigidos por el entrenador interino Manuel Barreto.

"Contento por sacrificio que mostraron los compañeros. Es un grupo nuevo, yo también estoy entrando, y el grupo tiene hambre de gloria de querer superarnos, trabajando para los partidos que vienen", declaró el defensa de la 'U'.

El lateral destacó el trabajo de sus compañeros. "Estamos entrando nueva gente con hambre de gloria, me llevo la ambición de mis compañeros, paso a paso a lograr obejetivos", agregó.

Finalmente, Inga se refirió a su gol. "Agradecido con Dios, siempre lo intento en mi club, el enganchar e ir para adentro", finalizó.

Golazo de César Inga en el amistoso de Perú vs. Chile
Golazo de César Inga en el amistoso de Perú vs. Chile. | Fuente: Movistar Deportes

Perú vs. Chile: así arrancaron en amistoso FIFA

Perú: Diego Enríquez; Matías Lazo, Miguel Araujo ©, Renzo Garcés, César Inga; Jesús Castillo, Erick Noriega, Jairo Concha; Maxloren Castro, Joao Grimaldo y Luis Ramos. DT: Manuel Barreto.

Chile: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Francisco Sierralta, Benjamín Kusevic, Gabriel Suazo ©; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Javier Altamirano; Lucas Cepeda, Ben Brereton y Gonzalo Tapia. DT: Sebastián Miranda.

