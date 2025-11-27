Gustavo Costas eligió a Jefferson Farfán como el mejor jugador que dirigió: "Era de otro planeta" [VIDEO]

Gustavo Costas da la hora en Argentina. Y es que el entrenador de Racing Club metió a su equipo a los cuartos de final de la Liga Profesional (Torneo Clausura) con lo que su última victoria sobre River Plate.

Anteriormente, Gustavo Costas dirigió a Alianza Lima en la liga peruana de primera división y entre sus dirigidos tuvo a Jefferson Farfán, quien actualmente está retirado. Si bien hace más de 15 años que dejó el club íntimo, no olvida lo que fue tener a la 'Foquita' en su plantel porque lo eligió como el mejor futbolista al que dirigió.

"Son muchos. ¿Uno? A Farfán. Era de otro planeta. Le decía de todo y él era un pibe", fue lo que le dijo Costas a ESPN.

La palabra de Gustavo Costas por Jefferson Farfán. | Fuente: ESPN

Gustavo Costas y su elogio a Jefferson Farfán

Posteriormente, destacó el perfil del futuro -en ese entonces- internacional con la Selección Peruana. Después, el delantero pasó al fútbol europeo.

"Me peleaba con él porque pensaba que ya era Maradona. Yo cuando llego a Alianza lo llamaban 'el delantero sin gol', pero tenía unas condiciones espectaculares", agregó.

Luego, más allá del tema Jefferson Farfán, resaltó la actualidad de Racing, un elenco que ha vuelto a cobrar protagonismo gracias a la buena labor de su equipo y dirigencia.

"Nunca pensé ver a Racing de la manera con la que lo vemos hoy porque antes no había plata para nada. Nos pasaba de todo", dijo Gustavo Costas.

Por último, sobre el momento de Lionel Scaloni en la Selección de Argentina, el DT agregó que "Les tapó la boca a todos. Decían que nunca había dirigido a un club y el fútbol tiene esas cosas lindas. A veces, hay que esperar. Cuando lo enfrenté con Bolivia, le dije que estaba formando un grupo bárbaro. A Lionel Messi lo hizo sentir más valorado de lo que era, más grande. Sabe manejar su grupo y me lo traería a Racing".