Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16
La Agenda

Gracias a:

Último banderazo: el emotivo saludo de los jugadores de Perú a sus hinchas antes de duelo ante Paraguay [VIDEO]

Selección Peruana ocupa el noveno lugar de las Eliminatorias.
Selección Peruana ocupa el noveno lugar de las Eliminatorias. | Fuente: Federación Peruana de Fútbol
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

La Selección Peruana se enfrenta este martes ante Paraguay por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Decenas de hinchas se reunieron en los exteriores del hotel de concentración de la Selección Peruana para dar su respaldo a los dirigidos por Óscar Ibáñez a menos de 24 horas del partido contra Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Los integrantes de la Selección Peruana respondieron este gesto y salieron a los exteriores del hotel para agradecer el aliento de sus seguidores, que pese a la eliminación rumbo al Mundial, aún siguen respaldando a los suyos.

Este compromiso será el último de algunos referentes, que por su edad, ya no jugarán las próximas Eliminatorias. Además, también será el cierre de Óscar Ibáñez como seleccionador tras seis partidos.

Perú está en la penúltima posición de las Eliminatorias con 12 puntos, 2 más que Chile, el colista, por lo que necesita al menos empatar ante Paraguay para evitar que la 'Roja' pueda adelantarle.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs. Paraguay EN VIVO por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

El partido de Perú contra el seleccionado de Paraguay está programado para el martes 9 de septiembre en el estadio Nacional, en Lima. El recinto tiene capacidad para recibir a 43 086 espectadores, aproximadamente.

EN VIVO | Tabla de Posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección Peruana Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA