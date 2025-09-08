Último banderazo: el emotivo saludo de los jugadores de Perú a sus hinchas antes de duelo ante Paraguay [VIDEO]

Decenas de hinchas se reunieron en los exteriores del hotel de concentración de la Selección Peruana para dar su respaldo a los dirigidos por Óscar Ibáñez a menos de 24 horas del partido contra Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Los integrantes de la Selección Peruana respondieron este gesto y salieron a los exteriores del hotel para agradecer el aliento de sus seguidores, que pese a la eliminación rumbo al Mundial, aún siguen respaldando a los suyos.

Este compromiso será el último de algunos referentes, que por su edad, ya no jugarán las próximas Eliminatorias. Además, también será el cierre de Óscar Ibáñez como seleccionador tras seis partidos.

Perú está en la penúltima posición de las Eliminatorias con 12 puntos, 2 más que Chile, el colista, por lo que necesita al menos empatar ante Paraguay para evitar que la 'Roja' pueda adelantarle.