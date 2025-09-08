FIFA se pronunció sobre Perú: "Buscará no quedar en la última posición del torneo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana se despedirá de las Eliminatorias Sudamericanas en Lima. En el Estadio Nacional, recibirá a Paraguay ya sin chances de clasificar al próximo Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

En ese contexto, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio su análisis sobre el último compromiso del equipo dirigido por Óscar Ibáñez en la Eliminatorias.

"La Blanquirroja, que terminó quinta en la clasificación para Catar 2022, buscará no quedar en la última posición del torneo. Un empate probablemente sería suficiente para Luis Advíncula, Yoshimar Yotún y compañía, mientras que Perú puede sentirse alentado por el hecho de que no ha perdido contra Paraguay en casi 11 años", analizó FIFA en sus web oficial.

"Sin embargo, esta Albirroja se ha convertido en una de las selecciones más sólidas bajo la dirección de Gustavo Alfaro, y Gustavo Gómez, Miguel Almirón y sus amigos estarán decididos a terminar con la victoria", agregó.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Paraguay en vivo por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

El partido de Perú contra el seleccionado de Paraguay está programado para el martes 9 de septiembre en el estadio Nacional, en Lima. El recinto tiene capacidad para recibir a 43 086 espectadores, aproximadamente.

¿Qué canales transmiten el Perú vs Paraguay en vivo?

El partido Perú vs. Paraguay será transmitido EN VIVO por Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD), América TV (canal 4) y ATV (canal 9). También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y por Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

El partido por las Eliminatorias 2026 podrá verse vía streaming en Perú a través de Movistar Play.