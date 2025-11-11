Apenas con 7 horas de descanso: la Selección Peruana entrenó en San Petersburgo pensando en Rusia

Acelerando para recuperar el tiempo. Solo horas después de llegar a su destino, la Selección Peruana realizó este martes su primer entrenamiento en San Petersburgo, la ciudad en la que enfrentará a Rusia por su primer partido de la ventana internacional FIFA de noviembre.

La expedición de la ‘Bicolor’ hacia el país más grande del mundo fue dificultosa. El seleccionado no pudo viajar cumpliendo con la programación de su agenda por un tema de salud del piloto designado por la aerolínea.

La delegación llegó hacia París, para luego hacer conexión con Estambul y Astrakhan, ya en Rusia, para luego llegar hacia San Petersburgo en vuelo chárter en la madrugada del martes.

Perú inició con sus entrenamientos en Rusia

Frente a los contratiempos, la Selección Peruana realizó su jornada de entrenamientos poco más de 7 horas después de haber llegada a San Petersburgo.

Todo el plantel completo, con Manuel Barreto a la cabeza, se ejercitó en Zenit Training Base bajo una temperatura que llegó a los 4°.

Los trabajos fueron con balón, donde el equipo hizo algunas sesiones de soltura y también ejercicios en espacios reducidos.

Los jugadores sintieron el impacto del frío clima ruso, por lo que todos contaron con indumentaria correspondiente a la estación.

Es importante señalar que los futbolistas convocados y que actúan en Europa llegaron con anticipación respecto al resto de la delegación, debido a la cercanía desde sus ligas de origen para llegar a Rusia.

La Selección Peruana realizó su primer entrenamiento en San Petersburgo

Perú vs. Rusia: lista de convocados de la ‘Bicolor’ para el amistoso internacional

Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield - Argentina).

Defensas: Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Fabio Gruber (FC Nuremberg - Alemania).

Mediocampistas: Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Jesús Castillo (Universitario), Carlos Cabello (ADT), Erick Noriega (Gremio - Brasil), Piero Quispe (Sydney FC - Australia) y Piero Cari (Alianza Lima).

Delanteros: Alex Valera (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Jhonny Vidales (FBC Melgar), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá), Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC - Israel) y Yordy Reyna (Rodina Moscú - Rusia).