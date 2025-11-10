Últimas Noticias
Fabio Gruber sobre su debut con Perú en duelo ante Rusia: "Estoy un poco nervioso"

Fabio Gruber, está valorizado en 1.50 millones de euros, según el portal Transfermarkt.
Fabio Gruber, está valorizado en 1.50 millones de euros, según el portal Transfermarkt.
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

En Núremberg se mostraron orgullosos por la convocatoria de Fabio Gruber, que fue convocado por Manuel Barreto.

En una entrevista con el medio alemán 'Bild', Fabio Gruber dio sus primeras apreciaciones por su convocatoria a la Selección Peruana que enfrentará a Rusia y Chile el 12 y 18 de noviembre, respectivamente.

El central del Núremberg no ocultó su nerviosismo por su estreno con la bicolor. “Ahora toca ir a Rusia. Eso es bastante duro. Claro que estoy un poco nervioso. Mentiría si dijera que estoy completamente tranquilo. Pero tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro”, señaló el futbolista.

Respecto a la coyuntura política que vive Rusia, sostuvo que "estoy allí para jugar al fútbol. Intento ignorar por completo la situación política. Es simplemente fútbol, y luego volveré a casa”, agregó.

En Núremberg también mostraron su satisfacción por el llamado del capitán del plantel que dirige exjugador de la Selección de Alemania, Miroslav Klose, quien es el goleador de los Mundiales.

“Es importante para él y también para nosotros. Me alegro por él porque vino de la tercera división, luchó para llegar hasta aquí y perseveró. Es un verdadero reconocimiento que ahora sea jugador de la selección nacional”, declaró Joti Chatzialexiou, director deportivo del club bávaro.

Fabio Gruber usa la máscara y juega con el dorsal '4'.
Fabio Gruber usa la máscara y juega con el dorsal '4'.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Rusia EN VIVO en amistoso internacional?

El partido de Perú ante Rusia, en amistoso internacional, está programado para este miércoles 12 de noviembre, de la ciudad de San Petersburgo (Rusia). El recinto tiene capacidad para recibir a 68 000 espectadores, aproximadamente.

¿Dónde ver el Perú vs Rusia por amistoso internacional EN VIVO por TV?

El partido Perú vs. Rusia será transmitido EN VIVO por Movistar Deportes (Movistar TV 3 y 703 HD) en cable, mientras que en señal abierta va por América TV y ATV. Vía streaming también va por Movistar Play y tvGO.

Selección Peruana Fabio Gruber Selección de Rusia

