Edison Flores se refirió a la ausencia de Suárez y Cavani previo al Perú vs. Uruguay | Fuente: AFP - EFE

Con miras al duelo entre Peú vs. Uruguay del próximo viernes 11 de octubre a las 6:00 p.m. en Montevideo, el volante Edison Flores se refirió a las ausencias de Edinson Cavani y Luis Suárez, ya que ambos se vienen recuperando de sus respectivas lesiones.

"Uruguay está mejorando mucho y creo que en todas sus líneas tiene buenos jugadores. Va a ser un partido difícil en el cual tenemos que estar atentos porque tiene jugadores importantes. A pesar que no este Suárez ni Cavani, Uruguay siempre va a seguir el mismo estilo", declaró Flores en exclusiva para RPP Noticias.

Además el 'Orejas' se refirió a la posición de mediocentro que podría ocupar debido a la ausencia de Yoshimar Yotún por lesión. "La verdad he jugado ahí y me siento comodo, más cómodo en mi posición habitual, pero aveces me ha tocado jugar de mediocentro y no me incomoda. Es un posición en la cual hay que tratar de sacarla limpia y conectar con los centrales", agregó.

Finalmente se refirió a la convocatoria de Alejandro Hohberg a la bicolor. "'Ale es un gran jugador y está demostrando la calidad en el club donde está. Se ha ganado esta convocatoria, espero se siente cómodo. Nosotros haremos eso y ojalá pueda demostrar lo que viene haciendo", concluyó.