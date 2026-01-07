Leandro Paredes y demás jugadores de Boca Juniors se despidieron de Luis Advíncula

Gracias, Lucho. Diversos jugadores de Boca Juniors se despidieron del defensor peruano Luis Advíncula, quien reveló —este martes— que no continuará en el cuadro Xeneize.

El primer en dejar un mensaje en sus redes sociales fue Leandro Paredes. El campeón del mundo le deseó lo mejor al peruano, quien volverá al fútbol peruano.

"Luis, te deseo lo mejor para todo lo que viene, loco", fueron las palabras de Paredes, que las acompaño de una foto de ambos en pleno entrenamiento.

El que también dejó un mensaje fue Exequiel Zeballos. El Changuito también le deseó un buen futuro al lateral peruano.

"Gracias por tanto, Lucho de mi corazón. Te deseo lo mejor siempre. Te quiero mucho", fue el mensaje que escribió el atacante argentino.

Luis Advíncula explicó su salida de Boca Juniors

Luis Advíncula reveló que no continuará en Boca Juniors. En una entrevista con El Canal de Boca, indicó que viene atravesando un momento familiar complicado y que el club accedió a su pedido de volver a Perú.

"Es complicado irte de un club así, pero nada, así es la vida. Estoy agradecido. Estoy pasando un momento familiar medio complicado y la verdad que ellos se han portado bien conmigo", indicó en un primer momento.

"Ellos accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país, así que, como te digo, no me alcanzará la vida para agradecer lo que han hecho por mí", complementó.