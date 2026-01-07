Últimas Noticias
Partidos de hoy, jueves 8 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Supercopa de España y Premier League

Partidos de hoy, jueves 8 de enero del 2026 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, jueves 8 de enero del 2026 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: EFE
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 8 de enero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Supercopa de España. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, jueves 8 de enero del 2026: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

3:00 p.m. Arsenal vs. Liverpool – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

12:30 p.m. US Cremonese vs. Cagliari – Disney+ Premium

2:45 p.m. AC Milan vs. Genoa – Disney+ Premium, ESPN 3

Partidos de hoy, Asian Cup Sub 23 – AFC

06:30 a.m. Australia vs. Tailandia – OneFootball

09:00 a.m. Irak vs. China – OneFootball

11:30 a.m. Qatar vs. Emiratos Árabes Unidos – OneFootball


Partidos de hoy, Amistoso

7:00 p.m. Santa Fe vs. Deportivo Táchira – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Kings World Cup Nations

4:00 p.m. India vs. México – Disney+ Premium, ESPN 4

5:00 p.m. Qatar vs. Brasil – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Saudi Pro League – Arabia Saudita

12:30 p.m. Al Nassr vs. Al Qadisiya – OneFootball


Partidos de hoy, Supercopa de España

2:00 p.m. Real Madrid vs. Atlético de Madrid – América TV, tvGO


Partidos de hoy, Trofeo de Campeones – Francia

1:00 p.m. PSG vs. O. Marsella – Disney+ Premium, ESPN 2


Partidos de hoy Supercopa de España Fútbol en vivo Premier League Serie A

