Partidos de hoy, jueves 8 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Supercopa de España y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Supercopa de España. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, jueves 8 de enero del 2026: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra
3:00 p.m. Arsenal vs. Liverpool – Disney+ Premium, ESPN
Partidos de hoy, Serie A – Italia
12:30 p.m. US Cremonese vs. Cagliari – Disney+ Premium
2:45 p.m. AC Milan vs. Genoa – Disney+ Premium, ESPN 3
Partidos de hoy, Asian Cup Sub 23 – AFC
06:30 a.m. Australia vs. Tailandia – OneFootball
09:00 a.m. Irak vs. China – OneFootball
11:30 a.m. Qatar vs. Emiratos Árabes Unidos – OneFootball
Partidos de hoy, Amistoso
7:00 p.m. Santa Fe vs. Deportivo Táchira – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Kings World Cup Nations
4:00 p.m. India vs. México – Disney+ Premium, ESPN 4
5:00 p.m. Qatar vs. Brasil – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Saudi Pro League – Arabia Saudita
12:30 p.m. Al Nassr vs. Al Qadisiya – OneFootball
Partidos de hoy, Supercopa de España
2:00 p.m. Real Madrid vs. Atlético de Madrid – América TV, tvGO
Partidos de hoy, Trofeo de Campeones – Francia
1:00 p.m. PSG vs. O. Marsella – Disney+ Premium, ESPN 2