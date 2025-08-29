Con cinco jugadores de Europa: lista de convocados de Perú Sub 18 para los amistosos ante Guatemala

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La hora de los jóvenes. La Federación Peruana de Fútbol anunció la lista de convocados de la Selección Peruana Sub 18 que sostendrá dos partidos amistosos ante el representativo Sub 20 de Guatemala.

El miércoles 3 y el viernes 5 de setiembre la Sub 18 de Perú tendrá acción en la Videnita de Chincha. Así, el estratega Carlos Silvestri realizó una convocatoria con 24 futbolistas, de los cuales cinco de ellos actúan en Europa y Maxloren Castro es el elemento con mayor recorrido en la Liga1.

Los ‘Eurocausas’ a la Selección Peruana

19 futbolistas que forman parte de los clubes de la Liga1 y Liga2 fueron llamados por Carlos Silvetri. El grupo lo completan un arquero, un defensa, un mediocampista y dos delanteros que se suman desde el ‘Viejo Continente’.

Paolo Doneda, arquero de la categoría Sub 20 del AC Milan, fue citado. El guardameta representó a la Bicolor en enero de este año en el Sudamericano Sub 20 y atajó un partido.

Phillip Eisele es un defensa central que representa al Eintracht Frankfurt de Alemania. Integra el plantel Sub 19 del elenco germano.

También está el centrocampista Francesco Andrealli, del Como 1907 de Italia. En la temporada pasada ya estuvo en lista para dos partidos de la Serie A. El técnico lo consideró en la pretemporada de este curso.

Como opción de ataque aparece Alberto Velásquez, delantero que juega en el Midtjylland danés Sub 19. Por Perú jugó en la categoría Sub 15. Debido a la nacionalidad finlandesa de su madre, fue citado a la Sub 17 de ese país, con la que registra cuatro anotaciones.

Estos futbolistas tienen ascendencia peruana, por lo que pueden jugar por la ‘Bicolor’. Desde Europa, aunque sin tener raíces de ese continente, también se sumará Gabriel Soto, quien llegó este año al Santa Clara de la Primera División de Portugal.

Alberto Velásquez (delantero) jugó en la Selección de Finlandia Sub 17Fuente: Instagram: Alberto Velásquez

Lista de convocados de la Selección Peruana Sub 18

Arqueros: Paolo Doneda (AC Milan - Italia), Fabrisio Mesías (Alianza Lima) y César Bautista (Sporting Cristal).

Defensas: Jussepi García (Alianza Lima), Phillip Eisele (Eintracht Frankfurt - Alemania), Joao Cuenca (Sporting Cristal), Rafael Guzmán (Universitario), Dylan Maceda (FBC Melgar), Favio Quiroz (Sporting Cristal) y Jailson Mathey (César Vallejo).

Mediocampistas: Lionel Herrera (AD Cantolao), Samuel Pereda (Alianza Lima), Braidy Paz (Alianza Lima), Francesco Andrealli (Como 1907 -Italia), Patricio Núñez (FBC Melgar), Juan Agreda (UCV) y Franco Mendoza (Unión Comercio).

Delanteros: Gabriel Soto (CD Santa Clara - Portugal), Carlos Saavedra (Comerciantes Unidos), Alberto Velásquez (FC Midtjylland - Dinamarca), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Jair Moretti (Sporting Cristal), Nicolás Rengifo (Universitario) y Jeanpiero Falconí (San Martín).