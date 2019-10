Ricardo Gareca junto a su cuerpo técnico. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Lora

Perú empató 1-1 con Uruguay en el Estadio Nacional, en un partido amistoso correspondiente a Fecha FIFA. La blanquirroja empezó ganando con un gol de Christofer Gonzales, pero no pudo mantener la ventaja y, pese a tener un hombre de más durante casi 65 minutos, se dejó voltear el marcador a los 80', con un tanto de Darwin Núñez.



Al finalizar el encuentro, Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa. Revisa aquí todas las declaraciones del entrenador de la bicolor:

Sobre no aprovechar que el rival jugó con 10: "Quizá a lo mejor debimos tener mayores variantes sobre todo (el rival con) un hombres menos, pero Uruguay es una Selección muy difícil de entrarle. No es fácil. Más allá de la superioridad numérica, no es fácil entrarle. Los muchachos intentaron. Quizá nos pasó un poco más de profundidad y agresividad en ultimos metros. Lo intentamos, pero encontramos a un Uruguay con mucho oficio que desdobló tanto en defensa como en ataque para recuperar la pelota, hicieron gran esfuerzo. No me quedo conforme, por supuesto, con el resultado, pero creo que mejoramos en algunos aspectos".

Sobre Carlos Ascues: "A veces no se necesita tanto tiempo para demostrar. Se genera tanta polémica por más minutos para un jugador o menos minutos o no es el tiempo ideal para un jugador. A veces un jugador tiene 10 minutos y demuestra muchas cosas desde la actitud, la claridad, la iniciativa. Lo que ha mostrado fue interesante sobre todo en ofensiva, es lo que viene haciendo un poco él en esta última etapa: se empieza a esprender, llega. Dentro de la posibilidades que le tocó, hizo lo que tenía que hacer. Nos deja contentos y conformes".

Sobre Christian Cueva: "Fue importante. La presencia solamente de él... no sé cuántos partidos debe tener, pero deben ser muchos partidos internacionales. Los jugadores y rivales lo concocen. La sola presencia de él genera preocupación en el rival. Lógicamente todavía está falto del ritmo necesario que está buscando y tiene que tener. Mientras estuvo en el campo de juego, fue motivo de preocupación para Uruguay. Es un jugador muy solidario en recuperación y todo lo que tenga que ver en parte defensiva. Por cómo está él y todo lo que está viviendo, no lo vi mal".

Sobre el partido en sí:

"Pudo haber un quedo nuestro. Se nos dificultó entrarle, pero creo que son cosas corregibles. Creo que podemos corregirnos en ese aspecto. De todas maneras, es mérito de Uruguay. Un equipo muy intenso, que, a través de ausencia de jugadores importantes, ha encontrado gente joven que desdobla esfuerzos no solamente en defensa, sino en ataque, y eso lo hace, aun con un hombre menos, una selección complicada. Si bien estaba dentro de nuestras posibilidades ganar, también es virtud del rival nunca resignar la posibilidad de empatar".

"Me voy conforme con los muchachos en algunos aspectos. En otros tenemos que seguir mejorando. En esta llave con Uruguay, Uruguay se perfiló mejor que nosotros en la suma de los dos partidos. Fue algo mejor que nosotros. Tenemos mucho que mejorar todavía, pero me queda la sensación de que estamos bien, que nos vamos a ir recuperando con el tiempo, más allá de alguna actuaciones en las que hemos bajado un poquito el rendimiento, pero estoy convencido de que podemos ir mejorando y que para inicio de Eliminatorias nos va a agarrar bien".

Sobre Paolo Guerrero: "Estuvo bien, Paolo Guerrero. Dentro de lo que él pudo, le faltó acompañamiento. Hoy tuvo más que en Montevideo. Lógicamente cuesta. La dupla de centrales de Uruguay es de las mejores del mundo. En los dos partidos tuvo prácticamente la misma línea de defensa. Hoy agregó a Laxalt, que es un jugador muy rápido para poder neutralizar a André Carrillo. El ataque de Perú es complicado también. Ellos los dos partidos los jugaron muy concentrados. A nosotros nos sirve mucho, realmente. Si bien reconozco que fue levemente mejor Uruguay en los dos partidos, de todas maneras fue muy cerrado todo. No hay algo que haya marcado gran diferencia. Hoy pudimos haber fanado el partido, más allá de que Uruguay tuvo algunas situaciones más".

Sobre Carlos Ascues: "El ingreso de Ascues fue para ver si nos podíamos adueñar de la mitad de la cancha, más que nada. André Carrillo ya había hecho un gran desgaste. La idea era robar la pelota rápido y jugar, desprenderse. Ascues se desprendió bien. Dos o tres situaciones incluso fueron peligrosas o de gol. Era esa la idea, más que nada".

Sobre la dupla de centrales: "Dadas las circunstancias, lo de Carlos Zambrano es para elogiar. A nosotros nos toca vivir situaciones particulares: jugadores titulares en la Selección y no en su equipo. (Teniendo en cuenta) Esa falta de continuidad con estos delanteros y nivel de selección que enfrentamos, Zambrano y Abram (estuvieron) bien en los dos partidos. Creo que (la dupla) está para mucho más en medida que agarre continuidad. Es una dupla que se va afianzando. Resuelve bien. Perú, en ese aspecto, va encontrando reemplazos. Hace un año teníamos una dupla que hoy ya no tenemos por diferentes razones".

Sobre Christofer Gonzales: "'Canchita' Gonzales se está perfilando no solo como jugador defensivo sino que llega al gol y concreta al gol. Son valores que vamos rescatando y ante ausencia de jugadores nos va potenciando. Se va consolidando, es una aparición importante, dentro de esa función que nos gusta más. No significa que más adelante no lo usemos en la función que desempeña en su equipo, pero nos gusta más en la zona media: tiene recuperación, tiene juego, es dinámico y rápido. Nos gusta mucho en esa zona. Es una aparición importante para nosotros".

Saldo de los dos partidos: "El saque lateral es una pelota parada que tenemos que mejorar porque nos hicieron dos goles de saque lateral. No me gusta, la verdad. Tenemos que mejorar ese aspecto. En otro momento, no nos hacían. La pelota parada fue importante neutralizarla. Tuvieron muchos córner y pelota parada. El equipo estuvo atento y es positivo. La productividad en ofensiva fue mejor que en otros partidos. Habremos tenido tres ocasiones de gol, no la cantidad que quisiéramos, pero, teniendo en cuenta el bloque defensivo de Uruguay, no es poca cosa".

Sobre reemplazo de Paolo Guerrero: "A nosotros no nos preocupa. Le ganamos a Brasil sin Paolo Guerrero. No teníamos a Jefferson Farfán tampoco. Definitivamente, no (nos preocupa). Sé que encontraremos a los muchachos a los que les toque responder. No desconocemos importancia de los jugadores. Cuanto más completos estemos, mejor. Pero si por equis circunstancia no están, creo que tenemos variantes y jugadores como para pelearla y poder ser competitivos. Estamos convencidos".