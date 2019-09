El peruano habló sobre los amistoso de la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana - Twitter

André Carrillo habló para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias tras jugarse los dos amistosos internacionales por fecha FIFA de la Selección Peruana. La 'Culebra' aseguró que la competencia con Gabriel Costa es sana, pues el jugador del Colo Colo es un buen jugador.

"Siempre hubo competencia con diferentes jugadores. Con el 'Orejas' [Edison Flores], con Andy Polo. [Gabriel Costa] se ha acoplado muy bien al grupo y muy aparte de ser un buen jugador es muy buena persona. Eso es muy importante para nosotros, para seguir habiendo buen ánimo, buena energía, y eso también es importante", aseguró el jugador del Al Hilal.

Asimismo, sobre si la victoria ante Brasil fue una revancha, el peruano aseguró que el encuentro no fue en una competencia. "Esto es un partido amistoso. Obviamente hubiéramos preferido ganar la final que ganar este partido", afirmó Carrillo. "Nos sentimos contentos por el resultado, por cómo jugó el equipo. Creo que los jugadores que les tocó lo hicieron súper bien y por ese aspecto estamos tranquilos", añadió el extremo bicolor.

Acerca de su situación en el banquillo de Perú, Carrillo aseguró que él llega a la selección para dar todo de sí. "No me tocó estar en el once, pero ahora me tocó entrar. Aportar lo que pueda en la posición que el entrenador me pida y ya está", dijo la 'Culebra'.



Sobre las declaraciones de Ricardo Gareca de convertir a la Selección Peruana en una de las mejores, André Carrillo, afirmó que el plantel quiere lo mismo. "Está claro que como él quiere, nosotros también queremos. Ya no queremos ser la selección 'pequeña' que eran tres puntos asegurados para los otros, así que estamos trabajando en ello", finalizó.