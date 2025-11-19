"Un empate": Andrés Mendoza se comparó con Paolo Guerrero por lo hecho como goleador en su carrera [VIDEO]

Andrés Mendoza, en su momento, fue parte de la Selección Peruana. Sin embargo, con la bicolor el delantero nacional no llegó a una Copa del Mundo.

Con la camiseta de Perú, por ejemplo, Andrés Mendoza jugó con Paolo Guerrero y Claudio Pizarro. Justamente, en el programa 'Toco y me voy' respondió si es que se considera mejor que el 'Depredador' o el 'Bombardero de los Andes' en su papel como atacante.

"Un empate (con Paolo Guerrero). Pizarro (apuntó que el ex Bayern Munich lo supera) por lo que ha hecho en Europa. Hemos jugado juntos. A mí me gustaba mucho Paulo Autuori porque te motivaba", comentó en el espacio de YouTube en RPP.

La palabra de Andrés Mendoza en Toco y me voy. | Fuente: RPP

Andrés Mendoza con RPP

Posteriormente, consideró que el nivel de la actual bicolor está lejos de anteriores versiones como la que tuvo Ricardo Gareca hacia Rusia 2018 y Qatar 2022.

"Hay chicos nuevos, pero tienen que mejorar. Se ve que todavía les falta. Me interesa que estén los que juegan. Que esos estén convocados", remarcó.

Luego, Andrés Mendoza habló de jugadores de la Selección Peruana como Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps) y Alex Valera (Universitario de Deportes).

"Es bueno, pero todavía le falta porque está joven. Tiene que encarar más y siempre para adelante. A Kenji Cabrera le dieron muchas oportunidades y no rinde. A algunos la selección le cuesta porque no es lo mismo que un club. Es raro que no dé lo que juega en su club. Alex Valera se mueve más y llevar a Paolo Guerrero haría que se siente. Para mí, Valera es mejor que Gianluca Lapadula", agregó.