Perú cayó en el Ránking FIFA: ¿cuántos puestos bajó tras los amistosos contra Rusia y Chile?

Perú, en este mes de noviembre, jugó un par de amistosos internacionales en la fecha FIFA en donde se vio las caras contra Rusia y Chile.

Es así que la Selección Peruana, frente al cuadro europeo, igualó a uno. Luego, contra su par sudamericano, el elenco nacional que dirige de manera interina Manuel Barreto fue de más a menos al perder 2-1 ante Chile.

De esta manera es que Perú conoce su nuevo puesto en el Ránking FIFA de este mes de noviembre, el cual ha sido actualizado por el máximo ente del fútbol mundial. Todo en la previa de lo que será el sorteo para la Copa del Mundo 2026, programado para el 5 de diciembre.

La Selección Peruana en el Ránking FIFA

El puesto 52 es el lugar que ocupa el 'equipo de todos' en el más reciente Ránking FIFA. Baja tres puestos en lo que fue su lugar en octubre.

Ahora, la blanquirroja tiene 1459.57 puntos, en relación a los 1464.05 que tuvo en el mes pasado. Justamente, el que lo sigue es Chile (53), con quien viene de perder dos veces de manera consecutiva.

Por otra parte, España está en el primer lugar del Ránking FIFA con sus 1877.18 puntos. Le siguen, entre los primeros diez lugares, las selecciones de Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia.

En tanto, el entrenador Manuel Barreto tuvo comentarios para lo que fue la derrota a manos de 'La Roja', la cual tuvo un hombre menos en el campo de juego.

"El dolor era sobre todo porque no lo merecieron, pero no cambia absolutamente el orgullo que siento de estar con ellos y cómo se han entregado. De cómo, con tan pocos entrenamientos, han logrado mostrar lo que han mostrado", indicó el DT de la blanquirroja en conferencia de prensa.