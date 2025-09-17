Últimas Noticias
Carlos Zambrano habló sobre su futuro y la Selección Peruana: "Un técnico de renombre no nos asegura ir al Mundial"

Carlos Zambrano defensa de la Selección Peruana
Carlos Zambrano defensa de la Selección Peruana | Fuente: Selección Peruana
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El defensa Carlos Zambrano habló sobre el futuro entrenador de Perú y el nuevo proceso eliminatorio.

Carlos Zambrano volvió a hablar de la Selección Peruana. El experimentado defensa de Alianza Lima dejó en claro que la llegada de un entrenador de renombre no garantiza que la bicolor vuelva a un Mundial después de no clasificar a Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

"Si viene un técnico de renombre, con todos los títulos que quieran, ¿Va a haber un cambio que nos asegure llevarnos al Mundial? No hay que mentirnos, es un proceso. No nos engañemos. Cuando haya recambio, la prensa va a ser la que más critique a los nuevos jugadores. Si nos comemos una goleada, los chicos no van a aguantar", expresó.

Zambrano, que no asegura su continuidad en la bicolor, indicó que una de las claves es la unión en el equipo. “Venga quien venga, el grupo debe mantenerse unido y podamos sacar esto adelante y que los jugadores peruanos pronto puedan emigrar”, agregó con Denganche.

El defensa de Alianza fue uno de los mejores jugadores de la Selección Peruana en el último proceso eliminatorio. Sin embargo, a sus 36 años su permanencia se pone en duda, ya que en años anteriores aseguró que su retiró se acercaba.

Perú quedó en el noveno lugar de las Eliminatorias:

Fecha #18


EquipoPJGEPGFGCDGPUNTOS
1ARGENTINA1812243110+2138
2ECUADOR18882145+929
3COLOMBIA187742818+1028
4URUGUAY187742212+1028
5BRASIL188462417+728
6PARAGUAY187741410+428
7BOLIVIA1862101735-1820
8VENEZUELA184681828-1018
9PERÚ182610621-1512
10CHILE182511927-1911

  • Argentina está clasificado al Mundial 2026.
  • Brasil está clasificado al Mundial 2026.
  • Ecuador está clasificado al Mundial 2026.
  • Uruguay está clasificado al Mundial 2026.
  • Colombia está clasificado al Mundial 2026.
  • Paraguay está clasificado al Mundial 2026.
  • Bolivia accedió al repechaje intercontinental del Mundial 2026.

