Esperó su chance: Jhonny Vidales revela que sintió desilusión al no ser convocado a la Selección Peruana [VIDEO]

Jhonny Vidales juega en Melgar desde el Torneo Clausura 2025.
Jhonny Vidales juega en Melgar desde el Torneo Clausura 2025. | Fuente: Melgar Oficial
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

En conversación con RPP, Jhonny Vidales agregó que seguirá "trabajando" para ser parte del equipo de Perú en el futuro.

Jhonny Vidales es uno de los goleadores de la Liga1 Te Apuesto 2025 con 16 goles. Sin embargo, pese a que Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero no están convocados en Perú para las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, no integra la lista del entrenador de la bicolor, Óscar Ibáñez.

Más allá que Jhonny Vidales mantiene un perfil bajo por lo que fue su nivel con ADT y ahora en Melgar, le sorprendió no ser llamado a la Selección Peruana. Así lo comentó en conversación con RPP.

"Por la temporada que uno viene haciendo ahora, la verdad que sí un poco estaba ilusionado para que se dé una oportunidad, pero al final no se dio como uno quería", le dijo Vidales a 'Fútbol como cancha'.

El delantero Vidales no pierde la ilusión de ser convocado.
El delantero Vidales no pierde la ilusión de ser convocado. | Fuente: RPP

Jhonny Vidales y su no convocatoria

Luego, comentó que pensó que iba a ser considerado ante las bajas por lesión de Alex Valera y Edison Flores en los últimos días.

"Cuando vi la noticia que lamentablemente se lesionaron Valera y Flores, se dio la ilusión que pueda darse una llamadita. Me sentí desilusionado, pero traté que no me afecte mucho. Uno siempre quiere estar. Ahora hay que seguir trabajando", declaró el atacante.

En tanto, sobre el apoyo que tuvo de parte de la prensa e hinchas en redes sociales, Jhonny Vidales sostuvo que "uno se alegra por el tema del respaldo porque uno siempre trata de no hacer tanta bulla. Siempre hay que hacer su trabajo y uno habla en la cancha. No hablé con Juan Reynoso por eso. Al no ser convocado no me puedo desanimar porque no se puede perder la motivación. Uno tiene que mantener el nivel e ir a por más.

Más adelante, fuera del tema de la Selección Peruana, destacó el trabajo de Juan Reynoso en la tienda de FBC Melgar para el Torneo Clausura.

"Veo al equipo con ilusión. Siempre te exige y antes me contaron que pide mucho a la hora de las métricas, todo para llegar a un nivel máximo. Tenemos un plan muy bueno", finalizó.

Selección Peruana
00:00 · 01:10

Los convocados de Perú para los partidos con Uruguay y Paraguay

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City - USA), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Carlos Cáceda (Melgar).

Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Trauco (Alianza Lima), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors - ARG), Oliver Sonne (Burnley - ING), Marcos López (Copenhague - DIN) y Matías Lazo (Melgar).

Volantes: Renato Tapia (Al Wasl - EAU), Erick Noriega (Gremio), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Christofer Gonzales (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Sergio Peña (Alianza Lima) y Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima).

Delanteros: José Rivera (Universitario) Andy Polo (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Luis Ramos (América de Cali - COL), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - CAN), Joao Grimaldo (Riga FC - LET).

Tags
Selección Peruana Jhonny Vidales

