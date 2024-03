¿Deberían estar? El momento de los delanteros no convocados por Jorge Fossati

Jorge Fossati dio su primera lista de convocados como técnico de la Selección Peruana. En la nómina, el técnico uruguayo incluyó a varios delanteros, pero solo tres con características de nueve netos: Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero y Alex Valera.

En la previa, era lo previsto. Y es que el campeón con Universitario de Deporte juega con un esquema de tres defensores, cinco volantes (dos carrileros) y dos delanteros (un mediapunta), por lo que no es necesario tener a tantos centroatacantes cuando el juego de Perú -a priori- será por las bandas.

Sin embargo, los tres delanteros convocados para los amistosos con Nicaragua y República Dominicana no le sacan "enorme" diferencia a los otros cuatro atacantes que han sido llamados anteriormente. ¿Cuáles son sus presentes? ¿Merecían ser convocados para este nuevo proceso?



Raúl Ruidíaz

El actual futbolista de Seattle Sounders ha sido, por muchos años, el tercer -y en varias oportunidades- o segundo delantero de la Selección Peruana. Para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Rusia 2018, disputó doce encuentros y anotó un gol; y para la clasificación a Qatar 2022, jugó siete partidos, pero no pudo marcar.

Ya desde finales de la etapa de Ricardo Gareca e inicios de Juan Reynoso, el ex Universitario de Deportes empezó a perder presencia en la Bicolor, primero por pedido expreso del jugador; y segundo por diversas lesiones que lo aquejaron en las últimas dos temporadas.

En el año 2022, Raúl Ruidíaz solo jugó 22 encuentros y anotó 11 goles. Y al año siguiente, disputó 23 partidos y solo cinco goles. Ya en la presente temporada, que arrancó a inicios de año, el peruano recién lleva cuatro encuentros disputados y una sola anotación.



Luis Iberico

El delantero peruano era otro de los recurrentes en la Selección Peruana (aunque tuvo muy pocos minutos). El ex Melgar, quien juega en el Riga FC de Letonia, ha disputado tres encuentros en la presente temporada, que acaba de empezar. Y si bien no ha anotado ningún gol, ya tienen cinco tantos en su club desde su llegada (julio de 2023). De hecho, espera volver a la Blanquirroja en algún momento, aunque sabe que es complicado.

"Es difícil lo de la selección porque creo que el comando quizás se centra en la liga peruana. Sentí un crecimiento al llegar aquí y ya estará en ellos convocarme o no. Yo trabajo para ello. Estoy concentrado en la liga. De momento no he tenido comunicación con el comando técnico de la Federación. Yo espero y anhelo que se dé", indicó en una entrevista con Fútbol como cancha de RPP.



Santiago Ormeño

El delantero peruano-mexicano empezó a ser convocado en la Selección Peruana en la Era Ricardo Gareca. De hecho, disputó la Copa América 2021, donde jugó seis partidos.

Sin embargo, empezó a perder presencia por su bajo nivel en los equipos que jugó tras su paso por Club Puebla. Desde la temporada 2021/2022, lleva anotados nueve goles entre León, Chivas y Juárez.

En su regreso a Club Puebla, Santiago Ormeño lleva anotados dos goles en siete encuentros disputados. Y, aunque no es titular, cada vez viene sumando más minutos, por lo que -si sigue en buen ritmo- podría estar en lista para la Copa América.

Yordy Reyna

El peruano es uno de los que más experiencia tiene en la Selección Peruana (aunque, al igual que Raúl Ruidíaz, no tiene muchos minutos). Con la Bicolor tiene 29 encuentros disputados y apenas tres goles.

En la actualidad, viene jugando en el Torpedo Moscú de la Segunda División de Rusia, donde ha disputado 19 partidos y ha anotado un solo gol.