Atención, Alianza Lima: U. de Chile pierde a una de sus figuras para la Copa Sudamericana

El delantero Lucas Di Yorio tiene un valor de 2 millones de euros.
El delantero Lucas Di Yorio tiene un valor de 2 millones de euros. | Fuente: Photosport
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Lucas Di Yorio, delantero titular de la U. de Chile, no jugará ante Alianza Lima en los cuartos de la Sudamericana. ¿Qué presenta el atacante?

La próxima semana, Alianza Lima empezará su camino en busca de la gloria internacional. Los íntimos empezarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 contra la U. de Chile.

Pese a que aún deben jugar un encuentro por la Liga1; en Alianza Lima, ya piensan en el 'Romántico viajero'. Justamente, el cuadro chileno tiene una sensible baja para el choque contra los blanquiazules.

Según la prensa chilena, el delantero argentino Lucas Di Yorio, titular habitualmente en el club, sufre una dura lesión y no será parte de la eliminatoria contra Alianza, equipo que dirige el argentino Néstor Gorosito.

Lucas Di Yorio es el goleador de la U de Chile.
Lucas Di Yorio es el goleador de la U de Chile. | Fuente: Club Universidad de Chile
¿Por qué no juega Di Yorio ante Alianza Lima?

Radio Cooperativa reporta que el atacante presenta una lesión a los meniscos en una de sus rodillas, lo que lo alejará de los terrenos de juego en el corto plazo.

Incluso, indican que el centrodelantero pasará por una intervención quirúrgica, siendo baja definitiva en la tienda que dirige el DT Gustavo Álvarez.

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Lucas Di Yorio tiene 8 goles en lo que va de temporada de la liga chilena de primera división. Con 28 años, el futbolista de la U. de Chile también tiene pasado Aldosivi, León, Pachuca, Athletico Paranaense, entre otros clubes a nivel latinoamericano.

Cabe recordar que Alianza Lima juega este sábado como local contra Deportivo Garcilaso, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs U. de Chile por cuartos final de la Sudamericana?

Ida

Alianza Lima vs. U de Chile

  • Fecha: 18 de septiembre
  • Hora: 7:30 p.m. hora peruana
  • Estadio Alejandro Villanueva (Lima)

Vuelta

U de Chile vs. Alianza Lima

  • Fecha: 25 de septiembre
  • Hora: 7:30 p.m. hora peruana
  • Estadio Franciso Sánchez Rumoroso (Coquimbo)

Tags
Alianza Lima U. de Chile Copa Sudamericana

