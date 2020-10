Gianluca Lapadula juega en el Benevento de la Serie A | Fuente: Instagram

Gianluca Lapadula realizó un gesto que no pasó para nada inadvertido en el Perú donde, según dijo, buscó representar en su piel los orígenes de sus raíces, haciendo alusión a la nacionalidad de su madre. Aquello fue tomado como una posible muestra de acercamiento hacia la Selección nacional, por la cual rechazó jugar hace cuatro años a pesar de la visita personal que le hizo Ricardo Gareca.



Ahora, el delantero de 30 años, que milita en el Benevento de la Serie A, rompió su silencio y se refirió a la opción de vestir la blanquirroja, además recordó la reunión que tuvo con el 'Tigre' en Italia.

"Hace cuatro años, el director técnico Gareca llegó a conocerme a Italia, hablamos en la charla de la Copa América (2016). Pero eso fue en conjunto con los playoffs (ascenso) que tenía que jugar con Pescara y pensé que, en ese momento, aceptar la llamada de un equipo nacional al que estaba poco apegado no sería correcto, también porque no me había ganado el derecho a jugar esa competición", dijo el delantero en entrevista con 'Sky Sports'.

Gianluca se refirió al tatuaje que se realizó en el hombro izquierdo y reveló si está relacionado a un acercamiento con la Selección Peruana.

"Definitivamente no es a través de un tatuaje que le diré a Perú y al director técnico que acepté a la Selección Peruana. Si alguna vez tuviera este pensamiento, la primera persona en saber sería Gareca. Hoy conozco mucho mejor mis raíces, estoy mucho más consciente y orgulloso de que haya sangre peruana dentro de mí", expresó.

Actualmente es elegible por la Selección, no obstante, para poder estar apto para una convocatoria deben realizarse unos trámites ante FIFA. En 2017 fue convocado por Italia, su país de nacimiento, y marcó un 'hat trick' ante San Marino en amistoso en el único juego donde estuvo en el campo.