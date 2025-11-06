Jhonny Vidales celebra su convocatoria a la Selección: "Toca disfrutar el momento y hay que aprovechar"

Tiene su oportunidad. Jhonny Vidales, delantero de FBC Melgar, integra la lista de convocados de Perú para lo que serán los amistosos de noviembre contra Rusia y Chile.

Debido a sus 19 goles en la temporada de la Liga1 es que Jhonny Vidales recibió el llamado del DT Manuel Barreto a la Selección Peruana. Es así que RPP conversó con el atacante, quien en el Apertura jugó en ADT, y este dio cuenta de la chance que ahora tiene en la bicolor.

"No sé si sea justicia porque son decisiones que uno a veces no entiende. Estoy tranquilo porque me preparé para cualquier cosa, para la oportunidad. Es lindo estar en una convocatoria y toca disfrutar del momento. Hay que aprovechar y estar al máximo. Son lindos partidos para mostrarse y ojalá que sea algo positivo, más para el futuro de la selección", le dijo Vidales a 'Fútbol como cancha'.

Jhonny Vidales y su chance en la Selección Peruana. | Fuente: RPP

Jhonny Vidales apunta a resaltar con Perú

Asimismo, el también exjugador de Alianza Lima reveló en qué momento lo tomó la convocatoria a la blanquirroja hacia el corto plazo.

"Estaba con la familia y me avisó mi esposa. Contentos todos por la noticia. Ellos se emocionan más por quién está en la cancha", agregó.

Por último, Jhonny Vidales agregó cuál es su estado a nivel de clubes con la camiseta de Melgar. Quiere ser campeón en la Liga1 Te Apuesto.

"Tengo contrato con Melgar. No se han dado conversaciones con otro equipo y acá estoy muy contento. El próximo año quiero campeonar", añadió.

Lista de convocados de Perú para los amistosos con Chile y Rusia

Arqueros: Pedro Gallese (libre), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Banfield) y César Bautista (Sporting Cristal - Sparring).

Defensas: Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Rafael Guzmán (Universitario - Sparring), Matías Lazo (FBC Melgar), Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Fabio Gruber (FC Nurnberg), Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt - Sparring).

Volantes: Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario),

Jesús Castillo (Universitario), Carlos Cabello (ADT), Erick Noriega (Gremio), Piero Quispe (Sydney FC), Francesco Andrealli (Como - Sparring) y Piero Cari (Alianza Lima).

Delanteros: Alex Valera (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Jhonny Vidales (FBC Melgar), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Joao Grimaldo (Riga FC), Jair Moretti (Sporting Cristal - Sparring), Bryan Reyna (CA Belgrano), Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC) y Yordy Reyna (Rodina Moscú).

❤️🖤 ¡FELICITACIONES, MIS LEONES!👏👏 #RugeMati #RugeJhonny



Nos alegra anunciar que nuestros rojinegros, Matías Lazo y Jhonny Vidales, han sido convocados a la @SeleccionPeru🇵🇪 con miras a los amistosos frente a Rusia 🇷🇺 y Chile 🇨🇱 del 12 y 18 de noviembre, respectivamente. pic.twitter.com/EkuuzC9d2t — FBC Melgar (@MelgarOficial) November 6, 2025