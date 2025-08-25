Llamado de emergencia: 'Tunche' Rivera es convocado a la Selección Peruana tras lesiones de Valera y Flores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de sus redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) oficializó la desconvocatoria de Alex Valera y Edison Flores por lesión. Así, ambos futbolistas no jugarán en los choques de la Selección Peruana ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

"La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que, luego de recibir los resultados de los estudios realizados a los futbolistas Alex Valera y Edison Flores, del club Universitario de Deportes, se ha tomado la decisión que dichos jugadores queden desafectados de la convocatoria de la Selección Peruana para la presente fecha FIFA, en el marco de los encuentros correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas", señaló sobre el caso de los jugadores de Universitario.

► ¡Con Burlamaqui y Yotún! La lista de convocados de Perú para la última fecha doble de las Eliminatorias

Por tal motivo, el entrenador Óscar Ibáñez decidió el llamado de José 'Tunche' Rivera para reforzar la línea ofensiva de la bicolor. El jugador de 28 años es suplente en Universitario.

"En ese sentido, la FPF anuncia la convocatoria del futbolista José Rivera del Club Universitario de Deportes", agregó.

La bicolor visitará a Uruguay en Montevideo el 4 de septiembre y 5 días más tarde recibirá a Paraguay en el Estadio Nacional.



Programación fecha 17 Eliminatorias Sudamericanas

4 de septiembre

6:30 p.m. | Uruguay vs Perú

6:30 p.m. | Colombia vs Bolivia

6:30 p.m. | Paraguay vs Ecuador

6:30 p.m. | Argentina vs Venezuela

7:30 p.m. | Brasil vs Chile

Programación fecha 18 Eliminatorias Sudamericanas

9 de septiembre

6:00 p.m. | Ecuador vs Argentina

6:30 p.m. | Perú vs Paraguay

6:30 p.m. | Venezuela vs Colombia

6:30 p.m. | Bolivia vs Brasil

6:30 p.m. | Chile vs Uruguay