Malas noticias: Alex Valera y Edison Flores desconvocados de la Selección Peruana por lesión

Alex Valera y Edison Flores, delanteros de Universitario. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alex Valera y Edison Flores no jugarán ante Uruguay y Paraguay tras lesionarse en el clásico ante Alianza Lima.

Malas noticias en la Videna. La Selección Peruana sufre sus dos primeras bajas de cara a los duelos ante Uruguay y Paraguay luego de conocerse que Alex Valera y Edison Flores no jugarán en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

RPP pudo conocer que Alex Valera no termina en buenas condiciones físicas el enfrentamiento ante Alianza Lima y que tras una revisión se detectó un desgarro que lo margina de la próxima fecha doble de las Eliminatorias.

"Tengo una pubalgia que viene de hace tiempo y ahora tengo una distensión que lo sentí en el partido", fue la declaración del atacante de 29 años, que ya adelantaba una lesión.

Hay que indicar, que Valera no llegó en su pico de rendimiento ante Palmeiras por Copa Libertadores y ante Alianza se confirmó sobre su estado.

Por su parte, Edison Flores también sufrió un desgarro y no formará parte del equipo que dirige Óscar Ibáñez.

Lista de convocados de Perú para los partidos con Uruguay y Paraguay

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City - USA), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Carlos Cáceda (Melgar).

Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Trauco (Alianza Lima), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors - ARG), Oliver Sonne (Burnley - ING), Marcos López (Copenhague - DIN) y Matías Lazo (Melgar).

Volantes: Renato Tapia (Al Wasl - EAU), Erick Noriega (Gremio), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Christofer Gonzales (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Sergio Peña (Alianza Lima) y Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima).

Delanteros: Andy Polo (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Luis Ramos (América de Cali - COL), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - CAN), Joao Grimaldo (Riga FC - LET).

  • Edison Flores desconvocado (Universitario)
  • Alex Valera desconvocado (Universitario)
Tags
Alex Valera Universitario de Deportes Selección Peruana

