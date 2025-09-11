Juan Reynoso tras eliminación de Perú: "Me hago responsable de lo que me tocó, pero hay muchos más culpables"

Juan Reynoso hizo un mea culpa por su mala campaña como DT de la Selección Peruana, que no clasificó al Mundial 2026.
Juan Reynoso, entrenador de Melgar, habló este jueves con la prensa en la antesala del partido contra Universitario de Deportes por la Liga1. Además, respondió consultas sobre la Selección Peruana que no clasificó al Mundial 2026.
Reynoso indicó que el balance de Perú es "triste" y que este fallido proceso quedará en la consciencia de los responsables.
"El tema de selección… tengo 55 años. Después del Mundial España 82, hoy la verdad sonrío, porque lo mismo que decían después de ese Mundial, hoy lo siguen repitiendo. En análisis es muy pobre, hasta triste. Siguen repitiendo lo mismo décadas o cada cuatro años. Mi análisis obviamente por una cuestión de ética la tuve que hacer de puertas para adentro. Todos saben cómo anticipar escenario. Si se hicieron o no, quedará en la consciencia de los responsables de los que tenían que tomar las decisiones", expresó.
El paso de Juan Reynoso como DT de Perú
Juan Reynoso afirmó que es uno de los responsables del pobre rendimiento de la Selección Peruana a la que dirigió en los primeros seis partidos en las Eliminatorias Sudamericanas.
"Yo me hago responsable de lo que me tocó, solo jugué seis partidos e hicimos pocos puntos. Mi grado de responsabilidad es hasta ahí. Yo tengo mi evaluación y diagnóstico. Ellos pensaron que la solución iba por otro lado. Cada quien analizará y sacará sus conclusiones", apuntó.
"Reconozco y hago mea culpa de lo que me tocó vivir, pero en el desenlace tengo un tercio de culpa o menos… Al final si fue la peor Eliminatoria de la historia, ojalá que los que tienen que hacerse responsable también levanten la mano. Hay muchos más culpables", culminó.
Números de Juan Reynoso en la Selección Peruana:
|Rival
|Partido
|Perú 0-1 México
|Amistoso
|El Salvador 1-4 Perú
|Amistoso
|Perú 1-0 Paraguay
|Amistoso
|Perú 1-0 Bolivia
|Amistoso
|Alemania 2-0 Perú
|Amistoso
|Marruecos 0-0 Perú
|Amistoso
|Corea del Sur 0-1 Perú
|Amistoso
|Japón 4-1 Perú
|Amistoso
|Paraguay 0-0 Perú
|Eliminatorias 2026
|Perú vs Brasil
|Eliminatorias 2026
|Chile 2-0 Perú
|Eliminatorias 2026
|Perú 2-0 Argentina
|Eliminatorias 2026
|Bolivia 2-0 Perú
|Eliminatorias 2026
|Perú 1-1 Venezuela
|Eliminatorias 2026.