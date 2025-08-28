Últimas Noticias
¿En duda para Eliminatorias? Kevin Quevedo no terminó el entrenamiento y se realizó una resonancia magnética

Kevin Quevedo entrena en la Videna por la Selección Peruana.
Kevin Quevedo entrena en la Videna por la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Kevin Quevedo sufrió molestias físicas y podría quedar al margen de los choques contra Uruguay y Paraguay.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kevin Quevedo, delantero de Alianza Lima, sufrió este jueves una molestia física y no terminó el entrenamiento de la Selección Peruana que se alista para enfrentar a Uruguay y Paraguay en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

El atacante de 28 años se retiró de las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna) y se realizó una resonancia magnética en medio de una incertidumbre sobre su presencia de cara a la próxima fecha doble de las Eliminatorias.

Quevedo fue convocado por el seleccionador Óscar Ibáñez tras sus buenas actuaciones con Alianza Lima, especialmente en la Copa Sudamericana.

La bicolor ha sufrido bajas importantes luego de confirmarse las desconvocatorias de Alex Valera y Edison por lesión.

Además, Carlos Zambrano viajó al extranjero y se ausentó de los entrenamientos de la Selección Peruana tras recibir el permiso del DT Ibáñez.

Programación fecha 17 Eliminatorias Sudamericanas

4 de septiembre 

  • 6:30 p.m. | Uruguay vs Perú
  • 6:30 p.m. | Colombia vs Bolivia
  • 6:30 p.m. | Paraguay vs Ecuador
  • 6:30 p.m. | Argentina vs Venezuela
  • 7:30 p.m. | Brasil vs Chile 

Programación fecha 18 Eliminatorias Sudamericanas

9 de septiembre 

  • 6:00 p.m. | Ecuador vs Argentina
  • 6:30 p.m. | Perú vs Paraguay
  • 6:30 p.m. | Venezuela vs Colombia
  • 6:30 p.m. | Bolivia vs Brasil
  • 6:30 p.m. | Chile vs Uruguay

Tags
Kevin Quevedo Selección Peruana Eliminatorias Sudamericanas Selección de Uruguay Selección de Paraguay

