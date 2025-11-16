Luis Advíncula a la defensa de 'Nazario': "No fuimos al Mundial 2022 porque yo fallé, no por Valera”

Ocho años atrás, la Selección Peruana le puso fin a una espera de casi cuatro décadas cuando derrotó a Nueva Zelanda en el repechaje y volvió a una Copa del Mundo. El escenario pudo repetirse para Qatar 2022, cuando la ‘Bicolor’ otra vez accedió a la repesca, siendo en esa ocasión su rival Australia.

El empate sin goles en 120 minutos llevó a definir el duelo en la tanda de penales. Pedro Gallese atajó el primer remate y luego convirtieron Gianluca Lapadula y Alexander Callens. La definición se mostraba favorable, pero luego erró Luis Advíncula y cuando le tocó disparar en la muerte súbita a Alex Valera, no pudo frente al guardameta Andrew Redmayne.

El mea culpa de Luis Advíncula

Luis Advíncula, protagonista de esa tanda, recordó la eliminación ante Australia y salió al frente para asumir la responsabilidad en lugar de Alex Valera, explicando que él contaba con una mayor experiencia en la Selección Peruana.

“Yo siempre voy a decir que al final no se pudo ir (al Mundial) porque yo fallé. Algunos dicen que Valera, pero el responsable era yo, porque yo tenía más espalda, yo tenía más partidos en la selección, yo debí meter ese penal. Tuve la mala suerte de que choque en el palo y salga la pelota, no le choca al arquero y se pasea por toda la línea. Pero siempre voy a decir que fue por mí”, dijo el lateral de Boca Juniors en ‘La Fe de Cuto’.

Afectado por ese episodio, poco después de caer ante los ‘socceroos’ Advíncula pidió disculpas a los hinchas a través de sus redes sociales y renunció al seleccionado, aunque llegó a cambiar de decisión.

Advíncula y el episodio Qatar 2022

Luis Advíncula reconoció que el partido en Qatar fue uno de los que más le costó reponerse en su carrera.

“Si yo pateaba y la metía, metíamos los cinco (penales) y estábamos en el Mundial porque Gallese ya había tapado un penal. Fue uno de los días más jodidos que me ha dado el fútbol. No comí, no dormí. Lo único que me salvó fue que saliendo de ahí pasé a buscar a mis hijos y me los traje a Argentina, ellos me reconfortaron”, dijo el ‘Rayo’, quien junto a Yoshimar Yotún tiene el récord de más partidos jugados en la Selección Peruana (130).