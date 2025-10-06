No jugará en el Perú vs Chile: Jean Ferrari y su tajante respuesta tras desconvocatoria de Kevin Quevedo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Director General de Fútbol, Jean Ferrari, se refirió a la desconvocatoria del delantero de Alianza Lima Kevin Quevedo, quien jugó ante Alianza Universidad en Huánuco por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Jean Ferrari respaldó la decisión de Quevedo de no jugar el amistoso internacional que afrontará Perú ante Chile, en Santiago.

"Todo nuestro apoyo para Kevin, futbolista importante para nuestro país", señaló respecto al atacante de 28 años, que pidió no formar parte del próximo amistoso de la bicolor por motivos personales.

Comunicado sobre Kevin Quevedo

La FPF dio a conocer que respeta la postura de Kevin Quevedo, que destacó con Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025.

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión pública que, tras una conversación sostenida entre el comando técnico de La Bicolor y el futbolista Kevin Quevedo, del club Alianza Lima, y respetando la solicitud del deportista debido a temas personales, se ha determinado que el jugador quedará desafectado de la convocatoria de la Selección Peruana para la presente fecha FIFA, en el marco del encuentro amistoso ante Chile”, se puede leer en el comunicado.

Todo nuestro apoyo para Kevin, futbolista importante para nuestro país. https://t.co/kCV8CDLdDL — Jean Ferrari (@jferrari5) October 4, 2025

Perú vs Chile: ¿Cuándo y dónde juegan en amistoso por la fecha FIFA?

El partido está programado para el viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago. El recinto tiene una capacidad para 12 000 espectadores.

¿Qué canales pasan el amistoso Perú vs Chile en vivo en TV?

El partido de Perú vs Chile será transmitido en Movistar Deportes. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.