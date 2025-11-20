Sergio Peña defiende a Jairo Concha: "El error que tuvo lo puede cometer cualquiera, no hay nada que reprocharle"

Con Jairo Concha en cancha como titular, Perú perdió 2-1 ante Chile el pasado martes en Sochi en lo que fue su penúltimo amistoso internacional antes del cierre de 2025.
Lamentablemente, el segundo tanto chileno vino por la pérdida de un balón de Jairo Concha en el mediocampo de la Selección Peruana. Esto fue objeto de palabra de parte de Sergio Peña, volante de Alianza Lima, quien frente a 'La Roja' no estuvo convocado.
"Lo conozco muy bien. También compartí con él en la selección las vece que estuvimos juntos. Siempre se me critica por lo mismo, pero creo que genera más el morbo que lo que uno hace" sostuvo Peña en breve rueda de prensa tras entrenar con su club.