Sergio Peña defiende a Jairo Concha: "El error que tuvo lo puede cometer cualquiera, no hay nada que reprocharle"

Concha fue titular en los dos últimos partidos del seleccionado peruano.

La palabra de Peña por Jairo Concha

Luego, destacó lo hecho por el mediocampista de Universitario a lo largo de la temporada de la Liga1 Te Apuesto.

"Tuvo un año increíble, salió campeón con su equipo y ha sido uno de los conductores. El error que comete lo puedo cometer cualquiera. Si lo hace con un 3-0 a favor, no lo cuentan. Es el gol decisivo, por esa jugada se pierde y eso lo puede cometer cualquier jugador. No hay nada que reprocharle porque tiene una gran calidad", remarcó.

Después, Sergio Peña manifestó que las críticas deben hacer más fuerte a Jairo Concha, todo en beneficio de la Selección Peruana en el mediano plazo.

"Tiene madurez y protagonismo bueno como para que las criticas lo derrumben. Le va a pasar seguramente, pero el futbolista tiene que tener la cabeza fuerte. Le doy todo mi apoyo y simplemente que lo fortalezca", dijo.

Por último, sobre no estar en el 'equipo de todos', Peña agregó que "siempre se extraña. Es algo que todo jugador quiere y es parte del fútbol. Ahora estoy enfocado en Alianza para el partido que viene".