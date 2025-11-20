Últimas Noticias
Sergio Peña defiende a Jairo Concha: "El error que tuvo lo puede cometer cualquiera, no hay nada que reprocharle"

Jairo Concha usa el dorsal 10 en la bicolor.
Jairo Concha usa el dorsal 10 en la bicolor. | Fuente: Selección Peruana - FPF
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El volante de Alianza Lima salió en defensa de Jairo Concha tras el partido de Perú contra Chile.

Con Jairo Concha en cancha como titular, Perú perdió 2-1 ante Chile el pasado martes en Sochi en lo que fue su penúltimo amistoso internacional antes del cierre de 2025.

Lamentablemente, el segundo tanto chileno vino por la pérdida de un balón de Jairo Concha en el mediocampo de la Selección Peruana. Esto fue objeto de palabra de parte de Sergio Peña, volante de Alianza Lima, quien frente a 'La Roja' no estuvo convocado.

"Lo conozco muy bien. También compartí con él en la selección las vece que estuvimos juntos. Siempre se me critica por lo mismo, pero creo que genera más el morbo que lo que uno hace" sostuvo Peña en breve rueda de prensa tras entrenar con su club.

Concha fue titular en los dos últimos partidos del seleccionado peruano.
Concha fue titular en los dos últimos partidos del seleccionado peruano. | Fuente: Selección Peruana - FPF

La palabra de Peña por Jairo Concha

Luego, destacó lo hecho por el mediocampista de Universitario a lo largo de la temporada de la Liga1 Te Apuesto.

"Tuvo un año increíble, salió campeón con su equipo y ha sido uno de los conductores. El error que comete lo puedo cometer cualquiera. Si lo hace con un 3-0 a favor, no lo cuentan. Es el gol decisivo, por esa jugada se pierde y eso lo puede cometer cualquier jugador. No hay nada que reprocharle porque tiene una gran calidad", remarcó.

Después, Sergio Peña manifestó que las críticas deben hacer más fuerte a Jairo Concha, todo en beneficio de la Selección Peruana en el mediano plazo.

"Tiene madurez y protagonismo bueno como para que las criticas lo derrumben. Le va a pasar seguramente, pero el futbolista tiene que tener la cabeza fuerte. Le doy todo mi apoyo y simplemente que lo fortalezca", dijo.

Por último, sobre no estar en el 'equipo de todos', Peña agregó que "siempre se extraña. Es algo que todo jugador quiere y es parte del fútbol. Ahora estoy enfocado en Alianza para el partido que viene".

Selección Peruana Jairo Concha Sergio Peña

