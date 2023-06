Takefusa Kubo fue duramente criticado por Juan Carlos Oblitas: "Me pareció un acto estúpido, arrogante"

El partido entre la Selección Peruana y Japón dejó un mal sabor a los hinchas de la 'Bicolor' no solo por el resultado (4-1 en contra), sino, además, por lo que sucedió al finalizar el encuentro. Juan Carlos Oblitas, gerente de selecciones de la FPF, no tuvo reparos en criticar el hecho en el que Takefusa Kubo fue protagonista.

Aunque no trascendió ese mismo día, el miércoles se conoció que la señal internacional captó a la figura del combinado asiático, intercambiar camisetas con Alexander Callens. El problema no fue eso, sino lo que pasó después.

El volante de 22 años, quien fue suplente ante Perú, se colocó la indumentaria en el hombro y, al llegar al borde del campo, la dejó caer en el césped del Panasonic Suita, de Osaka, en Japón.

Ese gesto causó múltiples críticas, por lo que el propio futbolista de la Real Sociedad pidió disculpas públicas por medio de sus redes sociales. "No era mi intención dejar la camiseta allí. Estaba pendiente de mi lesión en el tobillo y se me olvidó por completo que la llevaba en la mano. Perdón a la gente de Perú que se sintió mal por eso", dijo Takefusa Kubo.

La opinión del 'Ciego'

El gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, no fue ajeno a esa situación. En diálogo con ATV, el directivo de la 'Blanquirroja' criticó duramente al mediocampista japonés Takefusa Kubo.

"Me pareció un acto estúpido. Tengo entendido que ha pedido disculpas, pero me pareció de una actitud arrogante, pueril, ordinaria y que no pinta lo que es la cultura japonesa”, mencionó el 'Ciego' al citado medio.

¿𝗬 𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗘𝗧𝗢 🇵🇪👎🇯🇵? Takefusa Kubo TIRÓ la camiseta que intercambió con Alexander Callens tras el Perú-Japón. pic.twitter.com/eXan9pcQ9p — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) June 21, 2023

Dupla Guerrero-Lapadula

Juan Carlos Oblitas también fue consultado, en la misma entrevista, por su opinión respecto a la dupla en ataque que protagonizaron Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula en el Perú vs. Japón.

Si bien prefirió no entrar en detalles, sí dio su impresión de forma general. "Si digo algo, pueden tomarlo como que estoy a favor o en contra de Juan (Reynoso). Son situaciones que se pueden dar en determinado momento del partido, es lo único que puedo decir", aseguró.

Guerrero y Lapadula coincidieron por primera vez en la cancha. | Fuente: Selección Peruana

Fixture de Perú en Eliminatorias

Fecha 1 (setiembre 2023): Paraguay vs. Perú

Fecha 2 (setiembre 2023): Perú vs. Brasil

vs. Brasil Fecha 3 (octubre 2023): Chile vs. Perú

Fecha 4 (octubre 2023): Perú vs. Argentina

vs. Argentina Fecha 5 (noviembre 2023): Bolivia vs. Perú

Fecha 6 (noviembre 2023): Perú vs. Venezuela

vs. Venezuela Fecha 7 (setiembre 2024): Perú vs. Colombia

vs. Colombia Fecha 8 (setiembre 2024): Ecuador vs. Perú

Fecha 9 (octubre 2024): Perú vs. Uruguay

vs. Uruguay Fecha 10 (octubre 2024): Brasil vs. Perú

Fecha 11 (noviembre 2024): Perú vs. Chile

vs. Chile Fecha 12 (noviembre 2024): Argentina vs. Perú

Fecha 13 (marzo 2025): Perú vs. Bolivia

vs. Bolivia Fecha 14 (marzo 2025): Venezuela vs. Perú

Fecha 15 (junio 2025): Colombia vs. Perú

Fecha 16 (junio 2025): Perú vs. Ecuador

vs. Ecuador Fecha 17 (setiembre 2025): Uruguay vs. Perú

Fecha 18 (setiembre 2025): Perú vs. Paraguay

