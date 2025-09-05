En el partido final: Perú tendrá una baja ante Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A Perú solo le resta jugar un partido en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 luego de no tener chances de clasificación por la derrota 3-0 ante Uruguay.

Para este nuevo partido, la Selección Peruana no contará con el volante Sergio Peña por de tarjetas amarillas. El mediocampista acumuló su segunda consecutiva y debido a ello se perderá el cotejo frente a Paraguay el próximo martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional de la ciudad de Lima.

Frente a la tienda charrúa, por ejemplo, el jugador de Perú jugó todo el segundo tiempo en reemplazo del futbolista de Sporting Cristal, Christofer 'Canchita' Gonzales.

Sergio Peña ingresó desde el banquillo frente a Uruguay. | Fuente: Selección Peruana - FPF

Solo hay una nueva baja confirmada en Perú

Otros de los que estaban 'en capilla' eran Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Kevin Quevedo y Renzo Garcés.

De esta manera, en el papel, su reemplazante sería Jairo Concha, el volante de Universitario de Deportes que también jugó la segunda mitad en el Centenario.

Por otra parte, el entrenador de la Selección Peruana, Óscar Ibáñez, se pronunció por lo que fue una nueva caída bicolor a poco del final de las Eliminatorias al Mundial 2026.

"El dolor es grande, porque teníamos expectativas y teníamos que ganar. Nuestros primeros 25 minutos no fueron tan buenos y nos apresuramos. El rival nos superó y sufrimos. Perdimos por un gran margen, pero agradezco a los jugadores que no bajaron los brazos", remarcó el DT.

Además, en conferencia, agregó que "el cotejo que se viene contra Paraguay es una buena chance para que a los muchachos (jóvenes) se les reconozca. Merecen la mejor foto posible. Hay jugadores que lo han dado todo".

¿Cuándo y dónde juegan Perú y Paraguay por las Eliminatorias?

Este cotejo está programado para el martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional (Lima). El recinto tiene una capacidad para 43,781 espectadores.