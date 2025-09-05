"Tenía las ganas de jugar": Zambrano revela que estaba "en óptimas condiciones" para el partido ante Uruguay

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Convocado, pero sin minutos en Montevideo. Carlos Zambrano se quedó en el banco de suplentes en lo que fue el 3-0 de Uruguay sobre Perú por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

En la previa, el zaguero central de la Selección Peruana viajó unos días a Alemania, con permiso del entrenador Óscar Ibáñez. El entrenador de la bicolor remarcó que puso en su defensa a la dupla de Renzo Garcés con Luis Abram porque trabajó más tiempo con ellos y por esto es que Carlos Zambrano respondió luego de la caída frente a la Celeste.

"Sinceramente, hablé con Óscar. El permiso era para unos chequeos personales que tenía. Unos chequeos médicos y el permiso no se lo pedí ahora, sino hace mucho tiempo. Solo me ausenté tres días y me junté con el grupo el domingo. Estaba en óptimas condiciones, pero son decisiones del entrenador. Uno tiene que aceptarlas. Tenía las ganas de jugar", dijo Zambrano en zona mixta.

A nivel de clubes, Carlos Zambrano juega en Alianza Lima. | Fuente: Liga1

Lo que piensa Zambrano del Perú actual

Más adelante, el futbolista de Alianza Lima lamentó cómo se dio el cotejo frente a los uruguayos, en donde la tienda nacional no tuvo chances para anotar.

"Es muy penoso terminar de esta manera, pero teníamos muy pocas posiblidades. Esto es fútbol y nos está costando sobre todo de visita. Nos queda un partido más en Lima y hay que tratar de sacar el mejor resultado", apuntó el popular 'León'.

Por último, Carlos Zambrano indicó que más allá que hubo confianza, el panorama era complicado porque, además de ganarle a Uruguay, tenían que esperar otros resultados a favor de Perú, los cuales finalmente se dieron.

"La eliminatoria la venimos perdiendo hace mucho tiempo. Había un 1 % de fe, pero bastaba con eso. Pusimos la cara y nos debemos a nuestro país. Sabemos de las críticas que se van a venir encima", finalizó.

Los números de Perú como visitante en las Eliminatorias 2026

Fecha 1: Paraguay 0-0 Perú

Fecha 3: Chile 2-0 Perú

Fecha 5: Bolivia 2-0 Perú

Fecha 8: Ecuador 1-0 Perú

Fecha 10: Brasil 4-0 Perú

Fecha 12: Argentina 1-0 Perú

Fecha 14: Venezuela 1-0 Perú

Fecha 15: Colombia 0-0 Perú

Fecha 17: Uruguay 3-0 Perú