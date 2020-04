Christian Cueva frente a Dinamarca en el Mundial Rusia 2018 | Fuente: EFE

Christian Cueva y Yoshimar Yotún sostuvieron un diálogo a través de Instagram Live donde contaron anécdotas de cada uno en sus trayectorias de futbolistas y recuerdos vividos en conjunto, como en el Mundial Rusia 2018, donde integraron el plantel de la Selección Peruana.

Un episodio que no pudieron dejar de lado fue el partido frente a Dinamarca, en el debut bicolor en el certamen. Christian Cueva fue protagonista de aquel partido, siendo el encargado de ejecutar el penal ante el elenco europeo. Su disparo fue desviado, Perú cayó por 1-0 y el mediocampista fue muy cuestionado. Los hechos de aquel día volvieron a su mente.

“Hablando del penal, créeme que lo digo porque me gustaría tener nuevamente esa oportunidad. Sé que se me va a dar, porque estoy convencido que podemos estar en un Mundial, le toque a quien le toque jugar, sabiendo que nadie es fijo, pero siempe sintiéndonos parte. Te juro que quisiera encarar nuevamente eso, no con ánimo de revancha, sino con ánimos de una nueva oportunidad”, admitió Cueva.

Sin embargo, a pesar de la situación que le tocó vivir, Christian Cueva señaló que aquel partido de la Selección Peruana fue lo mejor de su carrera.

“El himno en el Mundial contra Dinamarca, como deportista, fue lo mejor que viví. Tengo muchos aprendizajes de aquel día”, precisó.