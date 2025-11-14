Con Fabio Gruber y Piero Quispe: la Selección Peruana jugó partido amistoso ante el PFC Sochi [VIDEO]

En el marco de su gira por Rusia, la Selección Peruana realizó este viernes un encuentro amistoso con el PFC Sochi, conjunto de la Liga Premier de ese país.

Para este partido, el entrenador Manuel Barreto le dio actividad a los jugadores que no llegaron a sumar minutos en el empate con Rusia y también utilizó a los deportistas que son parte de la lista de sparrings.

Ante la diferencia de casi una semana entre los amistosos internacionales con Rusia y Chile, la ‘Bicolor’ pactó un encuentro con el representativo de la ciudad de su concentración, en la que comenzó a trabajar desde el jueves.

Salida al campo de Perú para enfrentar al FC Sochi | Fuente: Selección Peruana

¿Cuál fue la alineación de la Selección Peruana ante el PFC Sochi?

Perú: Diego Romero; Carlos Cabello, Fabio Gruber, Luis Abram, Christian Carbajal; Jesús Castillo, Piero Quispe; Yordy Reyna (c), Jhonny Vidales, Bryan Reyna; y Kevin Quevedo.

La Selección Peruana continúa con sus entrenamientos en Rusia | Fuente: Selección Peruana

Perú se prepara para enfrentar a Chile

A diferencia de un partido regular, el cotejo con el PFC Sochi se dividió en tres tiempos de 30 minutos, donde el comando técnico aprovechó para observar a la mayor cantidad de futbolistas.

El equipo que comenzó las acciones fue con Diego Romero en el arco. En la defensa tuvo participación Fabio Gruber, quien compartió el trabajo de la zaga con Luis Abram. Carlos Cabello fue el lateral derecho y Christian Carbajal (jugó los últimos minutos frente a Rusia) se ubicó en el costado izquierdo.

Manuel Barreto trabajó con cuatro elementos en el mediocampo. Jesús Castillo fue el volante central, teniendo cerca de su zona a Piero Quispe. Yordy Reyna, quien fue el capitán en este amistoso, se movió por el sector derecho, mientras que Bryan Reyna lo hizo en la izquierda.

Jhonny Vidales realizó la función de segundo delantero, mientras que más adelantado se posicionó Kevin Quevedo.

La Selección Peruana jugará el martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi contra Chile, en el que será su último partido FIFA del año. La ‘Roja’ llegará a la contienda después de medir fuerzas el sábado 15 con Rusia.