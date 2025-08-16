Últimas Noticias
Comas: Fiscalía abrió investigación contra chofer de camión por fatal accidente en el que murieron tres personas

El fatal accidente se produjo en la vía Pasamayito, en Comas.
El fatal accidente se produjo en la vía Pasamayito, en Comas.
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El Ministerio Público informó que el conductor del camión, identificado como Rodolfo Arteaga, permanece hospitalizado “con pronóstico reservado y bajo custodia policial”.

El Ministerio Público informó que ha abierto investigación contra Rodolfo Arteaga, conductor del camión que ayer, viernes, protagonizó un fatal accidente de tránsito en el distrito de Comas, en el que murieron tres personas.

En un comunicado, el organismo indicó que el chofer es investigado “por el presunto delito de homicidio culposo en agravio de tres personas, quienes fallecieron tras el despiste del camión”, que transportaba balones de gas en la vía Pasamayito.

Las diligencias están a cargo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tránsito y Seguridad de Lima Norte.

El Ministerio Público precisó que Rodolfo Arteaga permanece hospitalizado “con pronóstico reservado y bajo custodia policial”, tras el fatal accidente.

Como parte de las diligencias, “se dispuso que la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP reciba la declaración de familiares y testigos; recabe el protocolo de necropsia, los registros de las cámaras de seguridad y las pericias realizadas en la escena del crimen; así como practique el peritaje vehicular y el diagrama secuencial de accidente de tránsito, entre otras diligencias para el esclarecimiento de los hechos”.

Trágico accidente en Comas

Ayer, viernes, un camión cargado de balones de gas se despistó y estrelló violentamente con una vivienda de Comas, causando la muerte de tres personas y dejando heridas a dos.

Las cámaras de seguridad del distrito captaron el fatal accidente: en las imágenes, se ve que, en su trayecto, el pesado vehículo choca con un mototaxi y con una motocicleta, antes de estrellarse con el predio.

Según versiones preliminares, el camión habría sufrido un desperfecto mecánico.

