Cercado de Lima: motociclista falleció tras chocar contra tráiler en la Vía de Evitamiento

Según informaron los familiares a RPP, el joven se dirigía a su vivienda pero el impacto le produjo la muerte inmediata y deja un niño de ocho años en la orfandad. Piden celeridad en las investigaciones.

Un motociclista falleció el último sábado en un accidente de tránsito que ocurrió en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Ricardo Palma, en sentido de norte a sur, en el Cercado de Lima.

Se trata de Adrián Francia Lamadrid (25), según confirmaron sus familiares a RPP. Su tío, Alberto Quispe, indicó que el joven se dirigía a su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Ate, pero fue embestido por un tráiler. El impacto le produjo la muerte inmediata.

"Él venía del cono norte, se dirigía a su casa en Ate. Creo que venía de dejar a su hermano para que realice un trabajo. Han intervenido al vehículo que ya ha sido derivado a la comisaría de 28 de julio, eso es lo que nos han manifestado al momento que hemos llegado", declaró a RPP.

Los familiares también refieren que el motociclista deja un niño de ocho años en la orfandad y piden que el caso sea investigado con celeridad para determinar responsabilidades.

El accidente produjo congestión vehicular entre la tarde y horas de la noche en la Vía de Evitamiento; sin embargo, tras el levantamiento del cadáver, se habilitaron todos los carriles en la zona.

Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINDAEF), este 2025 a nivel nacional han fallecido 1 933 personas en accidentes de tránsito. Lima es la región con más casos al registrar 562 fallecidos.